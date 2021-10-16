Mevlid-i Nebi ile ilgili hadisler: Mevlid’i Nebi haftası nedir, ne zaman başlar ve biter?

Mevlid Kandili'ni idrak etmeye hazırlandığımız şu günlerde Mevlid-İ haftasıyla ilgili bilgiler ve hadisler öğrenmek isteyenler "Mevlid'i Nebi haftası nedir, ne zaman başlar ve biter?" soruları üzerinden araştırma yapmaya devam ediyor.

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI NEDİR, NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Mevlid-i Nebi haftasına ilişkin tüm detaylar ve hadisler şöyle;