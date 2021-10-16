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Giriş Tarihi: 16.10.2021 07:58 Son Güncelleme: 16.10.2021 07:58

Mevlid-i Nebi ile ilgili hadisler: Mevlid'i Nebi haftası nedir, ne zaman başlar ve biter?

Mevlid-i Nebi ile ilgili hadisler: Mevlid’i Nebi haftası nedir, ne zaman başlar ve biter?

Mevlid-i Nebi haftasıyla ilgili detaylar, Mevlid Kandili’ni idrak etmemize az bir zaman kala Müslümanlar tarafından merak edilerek “Mevlid'i Nebi haftası nedir, ne zaman başlar ve biter?” soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olarak Mevlid'i Nebi haftası nedir, ne zaman başlar ve biter? Sorularının yanıtları ve ilgili hadislerden detaylar.

Mevlid Kandili'ni idrak etmeye hazırlandığımız şu günlerde Mevlid-İ haftasıyla ilgili bilgiler ve hadisler öğrenmek isteyenler "Mevlid'i Nebi haftası nedir, ne zaman başlar ve biter?" soruları üzerinden araştırma yapmaya devam ediyor.

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI NEDİR, NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Mevlid-i Nebi haftasına ilişkin tüm detaylar ve hadisler şöyle;

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI NEDİR?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum gecesi olarak bilinen Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Mevlid-i Nebi haftası, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in kutlu doğum gününü de içinde barındıran bir haftadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı, yüzyıllar önce bir ilim ve kültür bayramı şeklinde kutlanan mevlid geleneğini canlandırmayı amaçlamış, bu düşünce ile de Peygamberimizin doğum gününü içine alan haftayı, "Kutlu Doğum Haftası" olarak ilan etmiştir."Kim bana bir defa salât getirirse, Allah da ona on salât getirir ve on günahını affeder; on derece yükseltir." (Nesei, Sehv, 55)."Yeryüzünde Allah'ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selâmını (anında) bana ulaştırırlar." (Nesei, Sehv, 46)1.)

HADİS-İ ŞERİF;

Abdullah b. Amr Radıyallahu anh'dan rivayetle Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;"Küçüklerimize merhamet etmeyen ve büyüklerimizin hakkını tanımayan bizden değildir."Ebu Davud, Sünen, Edeb, 58. H.No; 4943; el-Hâkim, el-Müstedrek ale's-Sahiheyn, c1.s.131. H.No; 209.2.)

HADİS-İ ŞERİF;

Abdullah b. Amr b. El-Âs Radıyallahu anhuma'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;"Merhametli olanlara Rahman rahmet eder. Yerde olanlara merhamet edin ki gökte bulunanlarda sizlere merhamet etsin."El-Beyhaki, Şua'bu'l-İman, c.7.s.476. H.No; 11048.3.)

HADİS-İ ŞERİF;

EL-Abbas b. Abdulmuttalib Radıyallahu anh Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiğini söylemiştir;" Allah Teala'ya rab olarak, İslam'a din olarak ve Muhammed'e (Sallallahu aleyhi ve sellem) peygamber olarak razı olan, imanın tadını tadar."Müslim, Sahih, İman, 11. H.No; 56.4.)

HADİS-İ ŞERİF;

Enes Radıyallahu anh'dan rivayetle Nebi Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;"Nefsimi elinde bulundurana yemin ederim ki, sizden biriniz ben ona babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça iman etmiş olamaz."Buhârî, Sahih, İman, 8; Müslim, Sahih, İman, 69.5.)

HADİS-İ ŞERİF;

Enes b. Malik Radıyallahu anh'dan rivayetle Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur;"Kulun kalbi istikamet üzere olmadan, imanı istikamet üzere olamaz, dili istikamet üzere olmadan da kalbi istikamet üzere olamaz. Şerlerinden komşusu emin olmayan kişi cennete giremez."Ahmed b. Hanbel, Müsned, c.3. s.198; el-Heysemi, Mecmeu'z-Zevâid, c.1. s.53. Kaynak: Kutlu Doğum'a özel hadisler

MEVLİD KANDİLİ'NDE NELER YAPILIR?

Kandil geceleri için özel bir ibadet şekli bulunmamaktadır. Peygamber Efendimiz mübarek gün ve gecelerin ibadetlerle değerlendirilmesini tavsiye buyurmuş, bu gecelerde vakit ve kaza namazlarının kılınmasını önermiştir. Ayrıca tövbe ve istiğfarda bulunmak, zikir çekmek, dua etmek önerilir. Bu gecelerde Kur'an-ı Kerim okumak, peygamberlerin hayatını okumak ve öğrenmek de mühimdir.

MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullah'ın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak sevap olarak nitelendirilebilir.

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

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Mevlid-i Nebi ile ilgili hadisler: Mevlid'i Nebi haftası nedir, ne zaman başlar ve biter?
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