Tesbih duası, tesbihat nasıl yapılır? İşte Namaz sonrası tesbih duası okunuşu ve tüm detaylar

Namaz sonrası tesbih duası okunuşu ile ilgili bilgiler Mevlid Kandili'ne az bir zaman kala "Namaz sonrası tesbih duası, tesbihat nasıl yapılır?" soruları üzerinden araştırılıyor.
Tesbih duası okunuşu ve diğer tüm detaylar şöyle;
Ayet el Kursi okunur.
Bismillahirrahmanirrahîm
"Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim."
Anlamı: "Allah, O'ndan başka ilah yoktur; O, hayydir, kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi o'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür."
Kandil geceleri için özel bir ibadet şekli bulunmamaktadır. Peygamber Efendimiz mübarek gün ve gecelerin ibadetlerle değerlendirilmesini tavsiye buyurmuş, bu gecelerde vakit ve kaza namazlarının kılınmasını önermiştir. Ayrıca tövbe ve istiğfarda bulunmak, zikir çekmek, dua etmek önerilir. Bu gecelerde Kur'an-ı Kerim okumak, peygamberlerin hayatını okumak ve öğrenmek de mühimdir.
Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullah'ın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak sevap olarak nitelendirilebilir.
Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.