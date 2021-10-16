Nuri Şahin ilk maçında Sivasspor'a konuk oluyor! Süper Lig'de zorlu maç... (CANLI)

Süper Lig'in 9. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Ersun Yanal ile yollarını ayıran ve takımı Nuri Şahin'e emanet eden kırmızı beyazlılar, Sivasspor deplasmanında puan arıyor. Nuri Şahin ilk maçında Doğukan Sinik'e forma şansı verdi.
SİVASSPOR: MUAMMER, AHMET OĞUZ, GOUTAS, CANER, UĞUR ÇİFTÇİ, ULVESTAD, HAKAN ARSLAN, JORGE FELİX, PEDRO HENRİQUE, GRADEL, KAYODE
ANTALYASPOR: BOFFİN, BÜNYAMİN, NALDO, VEYSEL, KUDRİASHOV, GÜRAY VURAL, AMİLTON, HAKAN ÖZMERT, DOĞUKAN, FREDY, CRİVELLİ
SİVASSPOR - ANTALYASPOR (CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ)