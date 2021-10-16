Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Nuri Şahin ilk maçında Sivasspor'a konuk oluyor! Süper Lig'de zorlu maç... (CANLI)
Giriş Tarihi: 16.10.2021 15:19 Son Güncelleme: 16.10.2021 15:20

Nuri Şahin ilk maçında Sivasspor'a konuk oluyor! Süper Lig'de zorlu maç... (CANLI)

Nuri Şahin ilk maçında Sivasspor’a konuk oluyor! Süper Lig’de zorlu maç... CANLI

Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra takım kaptanı Nuri Şahin'i futbol sorumluluğu görevine getiren Antalyaspor, ilk sınavını Sivasspor karşısında verecek. Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor ise Antalyaspor karşısında maçı kazanmak istiyor. İki takımın ilk 11'i de belli oldu. Sivasspor - Antalyaspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 9. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Ersun Yanal ile yollarını ayıran ve takımı Nuri Şahin'e emanet eden kırmızı beyazlılar, Sivasspor deplasmanında puan arıyor. Nuri Şahin ilk maçında Doğukan Sinik'e forma şansı verdi.

SİVASSPOR: MUAMMER, AHMET OĞUZ, GOUTAS, CANER, UĞUR ÇİFTÇİ, ULVESTAD, HAKAN ARSLAN, JORGE FELİX, PEDRO HENRİQUE, GRADEL, KAYODE

ANTALYASPOR: BOFFİN, BÜNYAMİN, NALDO, VEYSEL, KUDRİASHOV, GÜRAY VURAL, AMİLTON, HAKAN ÖZMERT, DOĞUKAN, FREDY, CRİVELLİ

SİVASSPOR - ANTALYASPOR (CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ)

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Nuri Şahin ilk maçında Sivasspor'a konuk oluyor! Süper Lig'de zorlu maç... (CANLI)
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