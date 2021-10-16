Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğumunu ifade eden Mevlid Kandili için sayılı saatler kaldı. Mübarek geceyi en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler çeşitli ibadetlerle bu değerli günü geçirecek. Ellerin semaya yükseleceği bugünün önemi kandil mesajları ve sözleri ile belirtilecek. Kısa, uzun, resimli Mevlid Kandili mesajları için en güzel seçenekler her zaman olduğu gibi yine sabah.com.tr'de! Kandiliniz Mübarek Olsun yazılı dileklerinizi gönderebileceğiniz ya da sosyal medyadan paylaşabileceğiniz Mevlid Kandili mesajları ve sözleri yayınlandı.

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Müslüman âlemi, Mevlid Kandili'ni idrak edecek olmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyor. İslam âlemi açısından mühim bir yere sahip olan bu özel gün yine birlik ve beraberlik içerisinde geçirilecek. Sevdiklerine en güzel kandil mesajı seçeneklerinden birisini göndermek isteyenler ise ayrıntılara göz atabilirler.

EN GÜZEL RESİMLİ KANDİL MESAJLARI 2021

Resimli Kandil mesajları seçeneklerini bu başlık altından kolaylıkla indirerek dilediğiniz sosyal medya platformundan ya da mesaj olarak yakınlarınızın kandilini kutlayabilirsiniz.

İşte, en güzel, kısa, uzun, resimli Mevlid Kandil mesajları ve sözleri!