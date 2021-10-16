Dünün Reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte (15 Ekim 2021) reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması...

Arka Sokaklar, Kıbrıs Zafere Doğru, Kırmızı Oda ve Yalancı gibi birbirinden iddialı diziler geçtiğimiz akşam reyting sonuçları için adeta kıyasıya yarıştı. Her gün bir önceki güne ait sonuçların belli olduğu bilinirken öte yandan "15 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" şeklindeki sorular medya gündeminin takipçileri tarafından yanıt aramaya başladı. İşte dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar...