Dünün Reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte (15 Ekim 2021) reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması...

Arka Sokaklar, Kıbrıs Zafere Doğru, Kırmızı Oda ve Yalancı gibi birbirinden iddialı diziler geçtiğimiz akşam reyting sonuçları için adeta kıyasıya yarıştı. Her gün bir önceki güne ait sonuçların belli olduğu bilinirken öte yandan "15 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" şeklindeki sorular medya gündeminin takipçileri tarafından yanıt aramaya başladı. İşte dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar...
Henüz geçtiğimiz güne ait reyting sonuçları açıklanmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...
Dün akşam Tv'de neler vardı?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12.30 1 Başka Güzel Hazırlık
13.00 1 Başka Güzel
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.10 Senin Hayatın
18.45 Show Ana Haber
20.00 Yalancı 'Dizi'
23.30 Züğürt Ağa 'Türk Filmi'
01.45 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)
03.45 1 Başka Güzel (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi'
00.00 Evlilik Hakkında Her Şey 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
05.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Eyyvah Eyvah 'Türk Filmi'
22.30 Eyyvah Eyvah 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)
03.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
12.15 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Arka Sokaklar 'Dizi'
00.15 Yargı 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.45 Ece Üner İle Susma (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)
03.20 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane (Tekrar)
05.35 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.00 Bizim Köyün Kızları
16.30 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Kıbrıs Zafere Doğru 'Dizi'
01.15 Yerli Dizi
03.55 Bizim Köyün Kızları (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
13:00 Kırmızı Oda
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Kırmızı Oda