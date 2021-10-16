Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dünün Reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte (15 Ekim 2021) reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması...
Giriş Tarihi: 16.10.2021 07:53 Son Güncelleme: 16.10.2021 07:53

Dünün Reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte (15 Ekim 2021) reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması...

Dünün Reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 15 Ekim 2021 reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması...

Cuma günü televizyon ekranlarına gelen dizi, film ve programlar reyting sonuçları yarışını sürdürdü. Arka Sokaklar, Kıbrıs Zafere Doğru, Kırmızı Oda ve Yalancı isimli yapımlar yepyeni bölümleri ile izleyenlerini ekran başına kilitledi. Hal böyleyken medya gündeminin yakından takipçileri “15 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması...

Arka Sokaklar, Kıbrıs Zafere Doğru, Kırmızı Oda ve Yalancı gibi birbirinden iddialı diziler geçtiğimiz akşam reyting sonuçları için adeta kıyasıya yarıştı. Her gün bir önceki güne ait sonuçların belli olduğu bilinirken öte yandan "15 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" şeklindeki sorular medya gündeminin takipçileri tarafından yanıt aramaya başladı. İşte dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar...

15 Ekim Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? 15 Ekim ATV, TRT 1, Star TV, Show TV, Kanal D yayın akışı!

Henüz geçtiğimiz güne ait reyting sonuçları açıklanmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

Dün akşam Tv'de neler vardı?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.30 1 Başka Güzel Hazırlık
13.00 1 Başka Güzel
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.10 Senin Hayatın
18.45 Show Ana Haber
20.00 Yalancı 'Dizi'
23.30 Züğürt Ağa 'Türk Filmi'
01.45 Yalancı 'Dizi' (Tekrar)
03.45 1 Başka Güzel (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi'
00.00 Evlilik Hakkında Her Şey 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
05.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)


STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Eyyvah Eyvah 'Türk Filmi'
22.30 Eyyvah Eyvah 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.45 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)
03.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Kiralık Aşk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

12.15 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Arka Sokaklar 'Dizi'
00.15 Yargı 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.45 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kim Milyoner Olmak İster
00.20 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)
03.20 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane (Tekrar)
05.35 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI


13.00 Bizim Köyün Kızları
16.30 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Kıbrıs Zafere Doğru 'Dizi'
01.15 Yerli Dizi
03.55 Bizim Köyün Kızları (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

13:00 Kırmızı Oda

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Kırmızı Oda

EN ÇOK OKUNANLAR

Mevlid Kandili ne zaman, yarın mı? 2021 Mevlid Kandil tarihi ne zaman, hangi gün idrak edilecek ve ayın kaçında?
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın ve Emre Belözoğlu karşılaştırması! O sözleri eleştirdi: "İşi çok zor..."
Van'da MİT tarafından kurtarılmıştı!  İranlı Pilot Binbaşı Mehrdad Abdarbaşi'nin ilk ifadesi ortaya çıktı
Son dakika: Başakşehir Beşiktaş’ı 3 golle mağlup etti! Emre Belözoğlu galibiyetle başladı
Son dakika haberi: Galatasaray'ın büyük pişmanlığı! Hayal kırıklığı yarattı
Son dakika: Emre Belözoğlu'nun o hamlesi ilk maçına damga vurdu! Beşiktaş maçının kaderini değiştirdi...
Brezilya-Uruguay maçında Fernando Muslera tarihi farkı önledi! 4 gole rağmen...
Okullar kapanacak mı, önümüzdeki hafta kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den kritik yüz yüze eğitim açıklaması geldi!
Son dakika: 350 milyon € harcayarak Newcastle United'ı satın alan Prens Selman, Ronaldo'yu üzecek! İşte transfer edilecek yıldızlar...
Altın fiyatları bugün zirveyi gördü! 15 Ekim 2021 Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın yükselmeye devam edecek mi?
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünün Reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte (15 Ekim 2021) reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA