Son dakika… Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında kadrosuna kattığı Macar savunmacı Attila Szalai, sarı-lacivertlilerde yakaladığı performans ile birçok Avrupa takımını peşinden koşturuyor.
Yaz transfer döneminde Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın radarına giren genç oyuncu için Ali Koç, '20 milyon avro altını konuşmam' demişti.
Vitor Pereira'nın satılmasını istemediği Attila Szalai, sarı-lacivertlilerde geçirdiği ikinci sezonunda performansının üstüne koyarak devam ediyor.
Kim Min-Jae ile iyi bir ikili olan Macar savunmacı, bu sezon Fenerbahçe'nin savunmasında güven veriyor.
Geçtiğimiz günlerde İspanyol Mundo Deportivo gazetesi, Sevilla'nın Attila Szalai ile ilgilendiğini yazmıştı.
Sevilla'nın uzun vadeli bir savunmacı aradığını ve Attila Szalai'yi gözüne kestirdiğini yazan gazete, Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin oyuncuyla bizzat ilgilendiğini belirtti.
Sevilla iddiasının ardından milli arada Macaristan ile başarılı performansına devam eden Szalai, İngiltere karşısında tam not almıştı.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Attila Szalai için 2 milyon avro bonservis bedeli ödenmişti. Genç oyuncunun, haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
ALİ KOÇ: "20 MİLYON AVRO'NUN ALTINI KONUŞMAM"
Yaz transfer döneminde de ismi çeşitli takımlarla anılan Szalai için Ali Koç, Haziran ayında televizyon kanalında katıldığı bir programda, "Attila Szalai için 20 milyon euro'nun altı konuşulmaz bile" ifadelerini kullanmıştı.