ALİ KOÇ: "20 MİLYON AVRO'NUN ALTINI KONUŞMAM"

Yaz transfer döneminde de ismi çeşitli takımlarla anılan Szalai için Ali Koç, Haziran ayında televizyon kanalında katıldığı bir programda, "Attila Szalai için 20 milyon euro'nun altı konuşulmaz bile" ifadelerini kullanmıştı.