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Giriş Tarihi: 16.10.2021 21:15 Son Güncelleme: 16.10.2021 21:16

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile adım adım Tesbih namazı kılınış bilgileri

Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile adım adım Tesbih namazı kılınış bilgileri

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) doğduğu gece olarak kabul edilen Mevlid Kandili’ni idrak edeceğimiz bu güzel günde Tesbih Namazı kılmak isteyenler, kılınış detaylarını öğrenmek isteyerek Diyanet İşleri Başkanlığı bilgileriyle “Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat?” şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Tesbih namazı kılınış bilgileri, Mevlid Kandili'ni idrak edeceğimiz bu güzel günde Müslümanlar tarafından merak edilerek "Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat?" soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT?

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Tesbih Namazı kılınışı ve tüm bilgiler şöyle;



Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinde Tesbih Namazı kılınışına ilişkin detaylar şöyle yer alıyor;

Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas'a, "Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu', 14; Tirmizî, Salât, 238).



Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır:

  • "Allah rızası için tesbih namazı kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır.
  • Sübhâneke'den sonra 15 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" denilir.
  • Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.
  • Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur.
  • İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.
  • Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.



Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).

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Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile adım adım Tesbih namazı kılınış bilgileri
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