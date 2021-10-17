Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi destek parası bitti mi, 1100 TL sosyal yardım başvuru ekranı
Giriş Tarihi: 18.10.2021 01:15

1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi destek parası bitti mi, 1100 TL sosyal yardım başvuru ekranı

1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi destek parası bitti mi, 1100 TL sosyal yardım başvuru ekranı

Pandemi döneminde ihtiyaç sahiplerine 1100 lira sosyal yardım yapılıyor. Geçen sene 1000 TL olan ödeneğin bu sene 1100 TL olması başvuruya olan ilgiyi arttırdı. Salgın sebebiyle ekonomik sıkıntı çeken vatandaşlar sosyal yardım paralarının yatıp yatmadığını merak ediyor. Peki 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi destek parası bitti mi, 1100 TL sosyal yardım başvuru ekranı ve tüm bilgiler…

1100 TL sosyal yardım başvurusu ile ilgili detaylar merak ediliyor. Geçen seneye oranla 100 TL artış gösteren pandemi destek parasının devam edip etmediği merak ediliyor. Pandemi sürecinde sağlanan yardım parası ihtiyaç sahibi ailelere ödenirken sorgulamalar e devlet üzerinden yapılıyor. Peki 1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi destek parası bitti mi, 1100 TL sosyal yardım başvuru ekranı

1100 TL PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU VE SONUÇ EKRANI

Koronavirüs salgını sebebiyle ekonomik alanda sıkıntılar yaşayan kişilere her ay Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1.000 TL destek ödemesi gerçekleştiriliyor ve kişilerin ekonomik yüklerini hafifletmek amaçlanıyor.

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi

2-Salı

4-Çarşamba

6-Perşembe

8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes başvuru yapabilir.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar

PANDEMİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

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1100 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? Pandemi destek parası bitti mi, 1100 TL sosyal yardım başvuru ekranı
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