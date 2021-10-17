Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 17 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 17 Ekim korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları kaç oldu?
Giriş Tarihi: 17.10.2021 20:36 Son Güncelleme: 17.10.2021 20:36

17 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 17 Ekim korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları kaç oldu?

17 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 17 Ekim korona tablosu ile Türkiye’de vaka - vefat sayıları kaç oldu?

17 Ekim koronavirüs tablosu son dakika haberi olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü en son Türkiye corona virüsü vaka - vefat tablosu verileri merak konusu olarak Sağlık Bakanlığı son dakika 17 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılarak bilgi edinilmeye çalışılıyor. Merak edilen 17 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.

Ülkemizde ve dünyada 1 yıldan fazla süredir etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Pandeminin ilk vakasından bugüne kadar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılan güncel Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre 24 bin 114 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıkmasıyla tedavi süreci başlatıldı. Bugünkü Türkiye corona virüsü tablosu vaka-vefat rakamları merak konusu olarak "17 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalar yapılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA: 17 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNCEL TÜRKİYE VAKA VE VEFAT SAYILARI

17 Ekim korona tablosu verilerinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla açıklandı. Bugünkü güncel Türkiye vaka-vefat rakamları şöyle;

17 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 114

VEFAT SAYISI: 186

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 403



16 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 537

VEFAT SAYISI: 212

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 611

15 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 30 bin 694

VEFAT SAYISI: 181

İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 513

14 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 30 bin 706

VEFAT SAYISI: 203

İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 461

13 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 31 bin 248

VEFAT SAYISI: 236

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 331

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17 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 17 Ekim korona tablosu ile Türkiye'de vaka - vefat sayıları kaç oldu?
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