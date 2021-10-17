17 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 17 Ekim korona tablosu ile Türkiye’de vaka - vefat sayıları kaç oldu?

Ülkemizde ve dünyada 1 yıldan fazla süredir etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Pandeminin ilk vakasından bugüne kadar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılan güncel Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre 24 bin 114 kişinin koronavirüs test sonucu pozitif çıkmasıyla tedavi süreci başlatıldı. Bugünkü Türkiye corona virüsü tablosu vaka-vefat rakamları merak konusu olarak "17 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalar yapılmaya devam ediliyor.
17 Ekim korona tablosu verilerinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla açıklandı. Bugünkü güncel Türkiye vaka-vefat rakamları şöyle;
VAKA SAYISI: 24 bin 114
VEFAT SAYISI: 186
İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 403
VAKA SAYISI: 28 bin 537
VEFAT SAYISI: 212
İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 611
VAKA SAYISI: 30 bin 694
VEFAT SAYISI: 181
İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 513
VAKA SAYISI: 30 bin 706
VEFAT SAYISI: 203
İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 461
VAKA SAYISI: 31 bin 248
VEFAT SAYISI: 236
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 331