17 Ekim Pazar güncel elektrik kesintisi listesi son dakika: Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ – BEDAŞ arıza kesinti sorgulama!

17 EKİM AVRUPA YAKASI GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 7797482

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah ABDULLAH GÜL, AŞIK PAŞA, MUHLİS, POZAN, SANCAR sk / MAVİGÖL mah ABDULLAH GÜL sk bölgelerinde 17/10/2021 09:00:00 - 17/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817387

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah ABDULLAH GÜL, AŞIK PAŞA, MUHLİS, POZAN, SANCAR sk / MAVİGÖL mah ABDULLAH GÜL sk bölgelerinde 17/10/2021 09:00:00 - 17/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 7612344

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah MEZARLIK ARKASI, PAŞA CAMİ, YAY GEÇİDİ sk bölgelerinde 17/10/2021 10:00:00 - 17/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 7789321

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah AKİK, KRİSTAL, PARILTI, PIRLANTA, SAFİR, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 17/10/2021 09:00:00 - 17/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7795449

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -MARMARA mah sk bölgelerinde 17/10/2021 09:00:00 - 17/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7795338

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 17/10/2021 09:00:00 - 17/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7795334

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 8. sk bölgelerinde 17/10/2021 10:00:00 - 17/10/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.