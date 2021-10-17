17 Ekim Pazar güncel elektrik kesintisi listesi son dakika: Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ – BEDAŞ arıza kesinti sorgulama!

Güncel elektrik kesintisi listesi ile bugün İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda meydana gelecek olan elektrik kesintileri duyuruldu. Bugün Anadolu ve Avrupa Yakası'nda arıza onarımı ve bakım çalışması nedeniyle yaşanacak kesintiler, AYEDAŞ – BEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı ve kesinti listesi ile açıklandı. 17 Ekim Pazar güncel elektrik kesintisi listesi son dakika duyuruları haberimizde! Elektrikler ne zaman gelecek? İşte kesinti yaşanacak ilçeler, mahalleler ve kesintilerin bitiş saatleri.
17 EKİM ANADOLU YAKASI GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KADIKÖY
09:30 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: OKUR
KARTAL
09:30 - 17:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: HÜRRİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: HAMAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ÖZÇİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: GENÇLERBİRLİĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: 23 NİSAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: RIHTIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: NEYZEN TEVFİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: TURGUT ÖZAL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ŞEHZADE
ÜMRANİYE
10:50 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: YORDAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ŞAİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ÇAYIRÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: EYLÜL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: AĞUSTOS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ŞAİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: YORDAM
09:30 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: MUALLİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: SANATKARLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ALINTERİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÖZGÜRLÜK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: GÖKYÜZÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: AKDİNÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: MUKADDES
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: BULUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: DİNÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SANAYİ
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17 EKİM AVRUPA YAKASI GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
ARNAVUTKÖY
NO: 7797482
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah ABDULLAH GÜL, AŞIK PAŞA, MUHLİS, POZAN, SANCAR sk / MAVİGÖL mah ABDULLAH GÜL sk bölgelerinde 17/10/2021 09:00:00 - 17/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7817387
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah ABDULLAH GÜL, AŞIK PAŞA, MUHLİS, POZAN, SANCAR sk / MAVİGÖL mah ABDULLAH GÜL sk bölgelerinde 17/10/2021 09:00:00 - 17/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU
NO: 7612344
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah MEZARLIK ARKASI, PAŞA CAMİ, YAY GEÇİDİ sk bölgelerinde 17/10/2021 10:00:00 - 17/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
NO: 7789321
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah AKİK, KRİSTAL, PARILTI, PIRLANTA, SAFİR, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 17/10/2021 09:00:00 - 17/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7795449
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -MARMARA mah sk bölgelerinde 17/10/2021 09:00:00 - 17/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7795338
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 17/10/2021 09:00:00 - 17/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7795334
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 8. sk bölgelerinde 17/10/2021 10:00:00 - 17/10/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KAĞITHANE
NO: 7797630
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah ETİBANK sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BARAN, BİRLİK, CENGİZ TOPEL, ELA, ENES, ETİBANK, GÜLİBRİŞİM, HOŞSOHBET, LARA, ÇAMLICA sk bölgelerinde 17/10/2021 10:00:00 - 17/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7797634
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BAŞAR, ELA, FETİH, GÖMEÇ, GÜLİBRİŞİM, SİLAHTAR, YURDANUR, ÖZGE sk bölgelerinde 17/10/2021 10:00:00 - 17/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7792400
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah AKABE, ATAKAN, BOZDEMİR, CİVELEK, DİZER, FERDAĞ, KANARYA, LEVENT, MARTI, MEHMET AKİF, MERAL, NUR, NİMET, PARK, PAŞA, SEBAT, TAYFUN, TEPE, TEZCAN, VATAN, YAY, YÜKSEL, ZUHAL, ÖZNUR, ŞAN, ŞEN, ŞEREF sk bölgelerinde 17/10/2021 10:00:00 - 17/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7797629
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BARAN, CENGİZ TOPEL, ELA, ETİBANK, GÜLİBRİŞİM, HOŞSOHBET, LARA, OKUL ARKASI, ÇAMLICA sk bölgelerinde 17/10/2021 10:00:00 - 17/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
NO: 7797647
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah DURGUN, KEMALİYE sk bölgelerinde 17/10/2021 10:00:00 - 17/10/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
17 EKİM AVRUPA YAKASI GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ