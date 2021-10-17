Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 17 Ekim Pazar güncel elektrik kesintisi listesi son dakika: Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ – BEDAŞ arıza kesinti sorgulama!
Giriş Tarihi: 17.10.2021 10:13

17 Ekim Pazar güncel elektrik kesintisi listesi son dakika: Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞBEDAŞ arıza kesinti sorgulama!

17 Ekim Pazar güncel elektrik kesintisi listesi son dakika: Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ – BEDAŞ arıza kesinti sorgulama!

Pazar gününü evde geçirmeyi planlayan milyonlarca vatandaş, bugün elektrik kesintisi yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. Pazar sabahına elektrik kesintisiyle başlayan pek çok vatandaş da “elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta gelir?” diye araştırıyor. Hafta sonu ve Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler AYEDAŞBEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı ile duyuruldu. İşte son dakika 17 Ekim Pazar güncel elektrik kesintisi listesi!

Güncel elektrik kesintisi listesi ile bugün İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda meydana gelecek olan elektrik kesintileri duyuruldu. Bugün Anadolu ve Avrupa Yakası'nda arıza onarımı ve bakım çalışması nedeniyle yaşanacak kesintiler, AYEDAŞBEDAŞ arıza kesinti sorgulama ekranı ve kesinti listesi ile açıklandı. 17 Ekim Pazar güncel elektrik kesintisi listesi son dakika duyuruları haberimizde! Elektrikler ne zaman gelecek? İşte kesinti yaşanacak ilçeler, mahalleler ve kesintilerin bitiş saatleri.

17 EKİM ANADOLU YAKASI GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KADIKÖY

09:30 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: OKUR

KARTAL

09:30 - 17:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: HÜRRİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: HAMAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ÖZÇİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: GENÇLERBİRLİĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: 23 NİSAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: RIHTIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: NEYZEN TEVFİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: TURGUT ÖZAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KORDONBOYU - Sokak: ŞEHZADE

ÜMRANİYE

10:50 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: YORDAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADEM YAVUZ - Sokak: ŞAİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ÇAYIRÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: EYLÜL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: AĞUSTOS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: ŞAİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CEMİL MERİÇ - Sokak: YORDAM

09:30 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: MUALLİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: SANATKARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ALINTERİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: ÖZGÜRLÜK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: GÖKYÜZÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: AKDİNÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUKARI DUDULLU - Sokak: MUKADDES

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI DUDULLU - Sokak: BULUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: DİNÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SANAYİ

17 EKİM AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

17 EKİM AVRUPA YAKASI GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

NO: 7797482

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah ABDULLAH GÜL, AŞIK PAŞA, MUHLİS, POZAN, SANCAR sk / MAVİGÖL mah ABDULLAH GÜL sk bölgelerinde 17/10/2021 09:00:00 - 17/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7817387

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah ABDULLAH GÜL, AŞIK PAŞA, MUHLİS, POZAN, SANCAR sk / MAVİGÖL mah ABDULLAH GÜL sk bölgelerinde 17/10/2021 09:00:00 - 17/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

NO: 7612344

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KAPTANPAŞA mah MEZARLIK ARKASI, PAŞA CAMİ, YAY GEÇİDİ sk bölgelerinde 17/10/2021 10:00:00 - 17/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYLİKDÜZÜ

NO: 7789321

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah AKİK, KRİSTAL, PARILTI, PIRLANTA, SAFİR, ZÜMRÜT sk bölgelerinde 17/10/2021 09:00:00 - 17/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7795449

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -MARMARA mah sk bölgelerinde 17/10/2021 09:00:00 - 17/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7795338

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -YAKUPLU MERKEZ mah sk bölgelerinde 17/10/2021 09:00:00 - 17/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7795334

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 8. sk bölgelerinde 17/10/2021 10:00:00 - 17/10/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAĞITHANE

NO: 7797630

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah ETİBANK sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BARAN, BİRLİK, CENGİZ TOPEL, ELA, ENES, ETİBANK, GÜLİBRİŞİM, HOŞSOHBET, LARA, ÇAMLICA sk bölgelerinde 17/10/2021 10:00:00 - 17/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7797634

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BAŞAR, ELA, FETİH, GÖMEÇ, GÜLİBRİŞİM, SİLAHTAR, YURDANUR, ÖZGE sk bölgelerinde 17/10/2021 10:00:00 - 17/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7792400

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇAĞLAYAN mah AKABE, ATAKAN, BOZDEMİR, CİVELEK, DİZER, FERDAĞ, KANARYA, LEVENT, MARTI, MEHMET AKİF, MERAL, NUR, NİMET, PARK, PAŞA, SEBAT, TAYFUN, TEPE, TEZCAN, VATAN, YAY, YÜKSEL, ZUHAL, ÖZNUR, ŞAN, ŞEN, ŞEREF sk bölgelerinde 17/10/2021 10:00:00 - 17/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7797629

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BARAN, CENGİZ TOPEL, ELA, ETİBANK, GÜLİBRİŞİM, HOŞSOHBET, LARA, OKUL ARKASI, ÇAMLICA sk bölgelerinde 17/10/2021 10:00:00 - 17/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7797647

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah DURGUN, KEMALİYE sk bölgelerinde 17/10/2021 10:00:00 - 17/10/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

17 EKİM AVRUPA YAKASI GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

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17 Ekim Pazar güncel elektrik kesintisi listesi son dakika: Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ – BEDAŞ arıza kesinti sorgulama!
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