Abdullah Avcı bir ilk peşinde

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekse de Fenerbahçe'ye şansı tutmuyor. Kanarya ile bordo-mavili takımın başında bir kez karşılaşan tecrübeli hoca, rakibine 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Avcı,geçen sezon yenildiği rakibini devirip, ilk galibiyetini elde etmek istiyor. Bu arada kadrodaki oyuncuların Trabzonspor forması altında Fenerbahçe'ye hiç golünün bulunmaması da dikkat çekti. Bordo-mavili takımla enson Fenerbahçe'ye gol atan isimlerden Sosave Novak, sarı-lacivertli forma ile sahada olacak.Bakasetas ise Alanyaspor forması altındaFenerbahçe ağlarını sarsmayı başarmıştı.
FIRTINA'DA MORALLER YERİNDE...
Trabzonspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi. Son taktik antrenmanda teknik direktör Abdullah Avcı, savunma oyuncularıyla özel olarak ilgilenirken, bordo-mavililerin neşesi ve keyfi son derece yerindeydi.
20 BİN BİLET SATILDI
Pandemi kuralları gereği 40 bin kişilik stat için 20 bine yakın bilet satışa çıkarken, 4 saat gibi kısa bir sürede tükenmişti. Burakam Trabzonspor'un bu sezon iç sahadaen fazla seyirci sayısı olacak. 4. haftadaki G.Saray maçını 13 bin 500 taraftar izlemişti.