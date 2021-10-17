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Giriş Tarihi: 18.10.2021 00:00 Son Güncelleme: 18.10.2021 00:02

Abdullah Avcı'dan galibiyet yorumu! "Şampiyonluk yolunda önemli bir mesafe kat ettik"

DHA
Abdullah Avcı’dan galibiyet yorumu! Şampiyonluk yolunda önemli bir mesafe kat ettik

Süper Lig’in 9'uncu haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, sadece 3 puan aldıklarını belirterek, “Şampiyon olmadık, şampiyonluk yolunda önemli bir mesafe kat ettiğimize inanıyorum” dedi.

Maç öncesi bütün senaryolara karşı hazırlandıklarını belirten Abdullah Avcı, "Taraftarımızın müthiş desteğiyle oyun bizim istediğimiz gibi başladı. Oyunun başında net pozisyonu bulduk. Bazen oyunun dönüşlerindeki anlar yorucu olabiliyor. Öne geçerken geriye düştüğümüz bir pozisyonu yaşadık. Oyun üstünlüğümüz vardı, kırmızı kartın ve arkasından golün gelmesiyle birlikte oyunun o ana kadar üstünlüğümüz vardı ama daha sonra tamamen üstünlüğü ele aldık" dedi.

"DAHA LİGİN BAŞINDAYIZ"

Taraftarların uzun süre beklediği bir maçı oynadıklarını ifade eden Avcı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Daha hiçbir şey kazanmadık. Şampiyon olmadık, şampiyonluk yolunda önemli mesafe kat ettiğimize inanıyorum. Sadece 3 puan aldık. Daha ligin başındayız. 21 bin kişinin Trabzonspor oyuncu grubu üzerinde çok etkileri var. Destek olduklarında bizim oyunumuzu hızlandıracaklar, baskımızı arttıracaklar. Bu şehir bunu fazlasıyla hak ediyor. Onların desteklemeleri çok önemli. İstedikleri, galibiyetti."

"BU ŞEHİR BİRÇOK ŞEYİ HAK EDİYOR"

Oyunculara sahip çıkılması gerektiğini kaydeden Avcı, "Özellikle yöresel oyunculara biraz daha fazla sahip çıkalım. Alt kaynadığından gelmişler. Hem buranın taraftarları, hem de burada oynuyorlar. Bütçesini dengeliyorlar. Eleştiri tabii ki olacak, bana da oyuncuya da olacak ama maç bittikten sonra yapalım. Çünkü taraftar bunu desteklediği an biz çok hızlı mesafe kat ediyoruz. Daha ligin başındayız bir şey kazanmadık. Bunun daha değerli olması için Göztepe maçı daha değerli olacak. Bu şehir birçok şeyi hak ediyor. Haklı bir galibiyet aldık. Oyuncuları tebrik ediyorum. Bu şehre armağan olsun, rakibe de başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı: "Önemli bir maç kazandık ama daha bir şey kazanmadık"

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Abdullah Avcı'dan galibiyet yorumu! "Şampiyonluk yolunda önemli bir mesafe kat ettik"
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