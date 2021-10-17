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Giriş Tarihi: 17.10.2021

Adana üzgün Malatya mutlu

Adana üzgün Malatya mutlu

Sumudica ile ilk maçına çıkan sarı-siyahlılar, 5 maçlık mağlubiyet serisine Adana Demir karşısında son verdi. Goller; Tetteh ve Simon Deli’den (kk) gelirken, Güney ekibi 4 hafta sonra yıkıldı

Ligde 5 maçtır galip gelemeyen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, yeni hocası Marius Sumudica ile ilk maçında Adana Demirspor'u 2-0 devirerek hayata döndü. Dört haftadır yenilgi yüzü görmeyen Adana ekibini 36. dakikada Tetteh'in golüyle avlayan sarı-siyahlılar, devreye önde gitmeyi başardı. İkinci yarıda ileri uçta Balotelli'ye yardımcı olması için Assombalonga hamlesi yapan Mavi Şimşekler, istediği atakları bulamadı. 55. dakikada Malatya'nın korner vuruşunda kaleci Ferhat ile anlaşamayan Simon Deli kendi kalesini bularak rakibinin farkı ikiye çıkarmasını sağladı ve maçın da skorunu belirledi: 0-2. Puanını 9'a çıkaran kırmızı- siyahlılar, tehlikeli bölgeden uzaklaştı. 12 puanda kalan Adana Demirspor ise 10. sırada yer aldı.

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Malatyaspor'un bu sezon en etkili ismi Tetteh, Adana Demir'i de boş geçmeyerek gol sayısını 4'e yükseltti.

BALOTELLİ YİNE RAHAT DURMADI!
Maçın 7. dakikasında Adana Demirspor hücum yaparken Mario Balotelli, Sadık Çiftpınar'ın saçını çekti. Yeni Malatyasporlu savunma oyuncusu yerde kaldı ve oyun bir süre durdu. VAR ile görüşme gerçekleştiren Fırat Aydınus, oyunun devam etmesine karar verdi.

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Adana üzgün Malatya mutlu
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