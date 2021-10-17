Altay'ın konuğu Fatih Karagümrük (CANLI)

Süper Lig'in 9. haftasında Altay sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. 3 maçlık galibiyet serisi Gaziantep karşılaşmasında bozulan Altay yeniden çıkış arıyor. Son maçında Başakşehir'i farklı geçen Karagümrük ise çıkışını sürdürmek amacında...
Maç öncesinde ligde Altay 15 puanla 5, Karagümrük ise 14 puanla 7. sırada bulunuyor. Saat 16.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda başlayan mücadeleyi hakem Suat Arslanboğa yönetiyor. Altay-Karagümrük maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...
ALTAY 0 - 0 FATİH KARAGÜMRÜK (İlk yarı oynanıyor)
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İLK 11'LER
Altay: Mateusz, Cebrail, Naderi, Murat, Poko, Thiam, Ceyhun, Kappel, Pinares, Rayyan, Bamba
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak, Zukanovic, Caner, Biglia, Musa, Jimmy, Bertolacci, Karamoh, Pesic