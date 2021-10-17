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Giriş Tarihi: 17.10.2021 07:08 Son Güncelleme: 17.10.2021 07:08

Altın fiyatları canlı rakamlar: 17 Ekim Pazar Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları canlı rakamlar: 17 Ekim Pazar Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları ile ilgili canlı rakamlar yakından takip edilmeye başlandı. Piyasaların kapalı olduğu Pazar gününde 22 ayar bilezik fiyatı 472 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 846 liradan işlem görüyor. Alış ve satış rakamları bu noktada önem kazanırken vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren sarı metal hakkında araştırmalarına başlıyorlar. Peki; 17 Ekim 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı rakamlar ile altın fiyatları verileri.

Haftanın son gününde altın fiyatları güncel rakamlara yönelik veriler önem kazanıyor. Bu kapsamda; 17 Ekim Pazar bugün gram altın 526 liradan işlem görürken tam altın ise 3 bin 345 liradan işlem görüyor. Hem yatırım amaçlı hem de hediye amacı ile sıkça tercih edilen altın fiyatları hem gün içerisinde hem de hafta bazında hareketli bir grafik çiziyor. Bu başlık altından; canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları verilerine ulaşabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 472,56

SATIŞ: 490,83

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.438,00

SATIŞ: 3.491,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.468,00

SATIŞ: 3.520,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.345,84

SATIŞ: 3.411,64

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.692,00

SATIŞ: 1.727,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 846,00

SATIŞ: 864,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 526,14

SATIŞ: 526,39

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Altın fiyatları canlı rakamlar: 17 Ekim Pazar Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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