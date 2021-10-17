Haftanın son gününde altın fiyatları güncel rakamlara yönelik veriler önem kazanıyor. Bu kapsamda; 17 Ekim Pazar bugün gram altın 526 liradan işlem görürken tam altın ise 3 bin 345 liradan işlem görüyor. Hem yatırım amaçlı hem de hediye amacı ile sıkça tercih edilen altın fiyatları hem gün içerisinde hem de hafta bazında hareketli bir grafik çiziyor. Bu başlık altından; canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları verilerine ulaşabilirsiniz.