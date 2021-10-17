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Giriş Tarihi: 17.10.2021 19:14 Son Güncelleme: 17.10.2021 19:17

Fatih Terim, Konyaspor maçını değerlendirdi: İlk yarı neticeyi almalıydık

Fatih Terim, Konyaspor maçını değerlendirdi: İlk yarı neticeyi almalıydık

Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Mostafa Mohamed'in erken gelen golüyle karşılaşmayı kazanan sarı-kırmızılılar, puanını 17 yaptı. Mücadelenin ardından Teknik Direktör Fatih Terim, galibiyeti değerlendirdi.

Süper Lig'de milli ara öncesi 2'de 2 yapan Galatasaray, milli aranın ardından çıktığı ilk maçta da galibiyeti almayı başardı. Konyaspor'u Mostafa Mohamed'in golüyle geçen sarı-kırmızılılar, puanını 17'ye çıkardı.

Maçın ikinci yarısında oyunun kontrolünü Trabzonspor'a veren Galatasaray'da Fatih Terim, takımın ikinci yarıdaki oyununu eleştirdi.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları...

Yaptığımız küçük bir değişiklik, ilk yarıda bizi çok pozitif oynattı. İlk devre bence olağanüstü bir oyun oldu bizim adımıza. Bayağı pozisyon bulduk, bunların herhangi birini gole çevirmemiz gerekirdi. Bunlardan birini gole çevirseydik başka bir oyun oynanacaktı.

İlk yarı neticeyi farklı olarak almalıydık. İkinci yarı, herhalde bir koruma içgüdüsüne dönüştü. Bazı oyuncularımızı değiştirdikten sonra oyun bize geçer gibi oldu ama esasında top Konyaspor'daydı.

Oyun ilk yarıda kopmalıydı. İkinci yarıda bu tip bir oyuna maruz kalmazdık bu olsaydı. Şimdi Rusya'ya moralli gideceğiz. Galatasaray seyircisine daha fazla iyi oyun, daha fazla gol seyrettirmek isterdik ama bunları da yaparız yakın bir gelecekte.

Boey'i Rusya'ya götüreceğiz ama oynayıp oynamayacağına bakacağız. Marsilya'daki gibi bir daha bir sıkıntı yaşarsak daha kötü olur diye bir düşünceleri var. Oynayabilecek durumu olursa oynatmak istiyoruz.

Taylan'ı sarı karta ramak kaldığı için çıkardım. O da bizim için handikap oldu, iyi oynuyordu çünkü. Boey'in en kötü ihtimalle Beşiktaş maçında oynayabileceğini düşünüyorum.

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Fatih Terim, Konyaspor maçını değerlendirdi: İlk yarı neticeyi almalıydık
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