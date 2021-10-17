Fenerbahçe’de Miguel Crespo sürprizi! Vitor Pereira açıkladı...

Crespo'yu ilk 11'de başlatarak bir sürprize imza atan Vitor Pereira, oyuncuyu neden tercih ettiğini şu sözlerle açıkladı:

Milli ara bizim için normal geçti. Sakat olan oyuncuların dönmesi için çalışmaları sürdürdük. İdeal olan herkesin olmasıdır. Milli takıma gitmeyen oyuncularla çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüp, bu maça hazırlandık.