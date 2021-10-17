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Giriş Tarihi: 17.10.2021 18:26 Son Güncelleme: 17.10.2021 19:20

Fenerbahçe'de Miguel Crespo sürprizi! Vitor Pereira açıkladı...

Fenerbahçe’de Miguel Crespo sürprizi! Vitor Pereira açıkladı...

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan lider Fenerbahçe, karşılaşmaya mutlak 3 puan için çıkıyor. Liderliğini devam ettirmek isteyen sarı-lacivertlilerde, Teknik Direkör Vitor Pereira, Miguel Crespo'yu 11'de sahaya sürdü.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Miguel Crespo, sarı-lacivertli ekipte Trabzonspor mücadelesine ilk 11'de başlıyor. Bu sezon ilk 9 hafta boyunca 1 maçta ilk 11 şansı bulanCrespo, milli ara öncesinde oynanan mücadelede oyuna sonradan girmişti.

Crespo'yu ilk 11'de başlatarak bir sürprize imza atan Vitor Pereira, oyuncuyu neden tercih ettiğini şu sözlerle açıkladı:

Milli ara bizim için normal geçti. Sakat olan oyuncuların dönmesi için çalışmaları sürdürdük. İdeal olan herkesin olmasıdır. Milli takıma gitmeyen oyuncularla çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüp, bu maça hazırlandık.

Crespo son maçta da oynadı. Planımız kendi oyunumuzu oynamak, hırslı, kaliteli bir oyun sergilemek. Biz bu ligi kazanmak için çok hırslıyız, bu maçı kazanacak kalitemiz de var, kendi oyunumuzu oynayacağız.

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Fenerbahçe'de Miguel Crespo sürprizi! Vitor Pereira açıkladı...
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