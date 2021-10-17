Fenerbahçe’de Miguel Crespo sürprizi! Vitor Pereira açıkladı...

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Miguel Crespo, sarı-lacivertli ekipte Trabzonspor mücadelesine ilk 11'de başlıyor. Bu sezon ilk 9 hafta boyunca 1 maçta ilk 11 şansı bulanCrespo, milli ara öncesinde oynanan mücadelede oyuna sonradan girmişti.
Crespo'yu ilk 11'de başlatarak bir sürprize imza atan Vitor Pereira, oyuncuyu neden tercih ettiğini şu sözlerle açıkladı:
Milli ara bizim için normal geçti. Sakat olan oyuncuların dönmesi için çalışmaları sürdürdük. İdeal olan herkesin olmasıdır. Milli takıma gitmeyen oyuncularla çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüp, bu maça hazırlandık.
Crespo son maçta da oynadı. Planımız kendi oyunumuzu oynamak, hırslı, kaliteli bir oyun sergilemek. Biz bu ligi kazanmak için çok hırslıyız, bu maçı kazanacak kalitemiz de var, kendi oyunumuzu oynayacağız.