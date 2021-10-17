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Giriş Tarihi: 17.10.2021

Giresun Rize’ye acımadı

Giresun Rize’ye acımadı

Yeşil-beyazlı ekip, Karadeniz derbisini kazanıp üst üste 2. galibiyetini alırken, ligde yüzü gülmeyen Çaykur Rizespor ise son sıraya çakıldı

Süper Lig'in 9. haftasında GZT Giresunspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi ve üst üste 2. galibiyetini aldı. 12. dakikada Rizeli Boyd'un müdahalesi sonrası Diabate yerde kalırken, hakem Erkan Özdamar ABD'li oyuncuyu oyun dışında bıraktı. 21'de Umut Nayir'in golü Holmen'e faul yaptığı gerekçesiyle geçerli sayılmadı ve devre sessiz sona erdi. İkinci yarı Giresun aradığı golü 62'de buldu. Diabate'nin yerden çıkardığı top, Selim Ay'ın ters vuruşuyla ağlarla buluştu: 1-0. Ev sahibinin 90'da Diabate ile bir vuruşu direkten dönerken, 90+4'te Champness, kaleci Gökhan'ı da geçerek sonucu ilan etti: 2-0.

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Giresun Rize’ye acımadı
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