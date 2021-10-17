Giresun Rize’ye acımadı

Yeşil-beyazlı ekip, Karadeniz derbisini kazanıp üst üste 2. galibiyetini alırken, ligde yüzü gülmeyen Çaykur Rizespor ise son sıraya çakıldı
Süper Lig'in 9. haftasında GZT Giresunspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi ve üst üste 2. galibiyetini aldı. 12. dakikada Rizeli Boyd'un müdahalesi sonrası Diabate yerde kalırken, hakem ErkanÖzdamar ABD'li oyuncuyu oyundışında bıraktı. 21'de Umut Nayir'in golü Holmen'e faul yaptığı gerekçesiyle geçerli sayılmadı ve devre sessiz sona erdi. İkinci yarı Giresun aradığı golü 62'de buldu. Diabate'nin yerdençıkardığı top, Selim Ay'ın ters vuruşuylaağlarla buluştu: 1-0. Ev sahibinin 90'da Diabate ile bir vuruşu direkten dönerken, 90+4'te Champness, kaleci Gökhan'ı da geçerek sonucu ilan etti: 2-0.