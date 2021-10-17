Kartal’ın derdi istikrar!

Beşiktaş, sakatlıkların bedelini son 5 maçta 8 puan kaybederek ödedi. Sergen Yalçın, eksiklerden dolayı bir türlü ideal 11’ini bulamadı. Her maçta değişen kadro yapısı oyun planlarını olumsuz etkiledi
Neredeyse kadrosunun tamamı sakatlık problemi yaşayan Beşiktaş, milli ara sonrası çıktığı maçta Başakşehir'e yenilmekten kurtulamadı. Bu karşılaşmada birçokisim sahalara dönse de geçmiş döneminartçı şokları skorda belirleyici oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın, sezon başından bu yana ideal 11'ini kuramadı. Her maçta değişen kadro yapısı, oyun planlarını olumsuz etkilerken rotasyonlardan da beklenen verim alınamadı.
SADECE JOSEF
Sakatlıklardan dolayı oyuncuların fiziksel kapasitesinin istenilen düzeyde olmaması, beraberinde inişli-çıkışlı performansı getirdi. Beşiktaş, orta saha ve kanatlarda da büyük sorun yaşadı. Bugüne kadar orta sahada tam 6 futbolcu (Josef,Atiba, Salih, Oğuzhan, Canve Alex) 11'de birçok kez forma şansı buldu. Ancak Josef dışındakiler, istenilen oyunu sahaya yansıtamadı.
N'KOUDOU'YU ARAR OLDULAR
Kanatlarda ise Ghezzal, Larin, Gökhan,Kenan, Güven ve şu an sakatlığıbulunan N'Koudou forma giydi.Bu oyuncuların da istenilenseviyede olmaması Kartal'ın futbolunuolumsuz etkiledi. Gelinennoktada Beşiktaş teknik heyetiN'Koudou'yu arar oldu.
ATİBA 10 GÜN YOK
Sakatlıktan yeni çıkan Atiba Hutchinson, Başakşehir maçının devre arasında oyundan alınmıştı. 38 yaşındaki ortasahanın sol uylukve ön adalesindegerilme tespit edildi. En az 10 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenilen tecrübeli oyuncu, Sporting ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.
PJANİC REKOR KIRDI!
Antrenmanlara başlayan Miralem Pjanic, kariyeri boyunca en uzun sakatlık dönemini yaşadı. Boşnak futbolcu, kariyerinde ilk defa bir takımda üst üste 4 karşılaşmada sakatlık nedeniyle forma giyemedi. Toplamda 21 gün sahalardanuzak kalan Pjanic, bu konudada rekor kırdı. Siyah-beyazlı yıldız, daha önce Juventus'ta birer maçtan toplamda 5 karşılaşmada oynamamıştı. Barcelona'da bilek ve ayak sakatlığı nedeniyle 2 kez ikişer maç kaçırdı. Roma'da ise bir kez 2 karşılaşmada oynayamadı, ayrıca 1 maçta forma giyemedi.