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Giriş Tarihi: 17.10.2021 08:55

Kartal’ın derdi istikrar!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kartal’ın derdi istikrar!

Beşiktaş, sakatlıkların bedelini son 5 maçta 8 puan kaybederek ödedi. Sergen Yalçın, eksiklerden dolayı bir türlü ideal 11’ini bulamadı. Her maçta değişen kadro yapısı oyun planlarını olumsuz etkiledi.

Neredeyse kadrosunun tamamı sakatlık problemi yaşayan Beşiktaş, milli ara sonrası çıktığı maçta Başakşehir'e yenilmekten kurtulamadı. Bu karşılaşmada birçok isim sahalara dönse de geçmiş dönemin artçı şokları skorda belirleyici oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın, sezon başından bu yana ideal 11'ini kuramadı. Her maçta değişen kadro yapısı, oyun planlarını olumsuz etkilerken rotasyonlardan da beklenen verim alınamadı.

SADECE JOSEF
Sakatlıklardan dolayı oyuncuların fiziksel kapasitesinin istenilen düzeyde olmaması, beraberinde inişli-çıkışlı performansı getirdi. Beşiktaş, orta saha ve kanatlarda da büyük sorun yaşadı. Bugüne kadar orta sahada tam 6 futbolcu (Josef, Atiba, Salih, Oğuzhan, Can ve Alex) 11'de birçok kez forma şansı buldu. Ancak Josef dışındakiler, istenilen oyunu sahaya yansıtamadı.

N'KOUDOU'YU ARAR OLDULAR
Kanatlarda ise Ghezzal, Larin, Gökhan, Kenan, Güven ve şu an sakatlığı bulunan N'Koudou forma giydi. Bu oyuncuların da istenilen seviyede olmaması Kartal'ın futbolunu olumsuz etkiledi. Gelinen noktada Beşiktaş teknik heyeti N'Koudou'yu arar oldu.

ATİBA 10 GÜN YOK
Sakatlıktan yeni çıkan Atiba Hutchinson, Başakşehir maçının devre arasında oyundan alınmıştı. 38 yaşındaki orta sahanın sol uyluk ve ön adalesinde gerilme tespit edildi. En az 10 gün sahalardan uzak kalacağı öğrenilen tecrübeli oyuncu, Sporting ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.

PJANİC REKOR KIRDI!
Antrenmanlara başlayan Miralem Pjanic, kariyeri boyunca en uzun sakatlık dönemini yaşadı. Boşnak futbolcu, kariyerinde ilk defa bir takımda üst üste 4 karşılaşmada sakatlık nedeniyle forma giyemedi. Toplamda 21 gün sahalardan uzak kalan Pjanic, bu konuda da rekor kırdı. Siyah-beyazlı yıldız, daha önce Juventus'ta birer maçtan toplamda 5 karşılaşmada oynamamıştı. Barcelona'da bilek ve ayak sakatlığı nedeniyle 2 kez ikişer maç kaçırdı. Roma'da ise bir kez 2 karşılaşmada oynayamadı, ayrıca 1 maçta forma giyemedi.

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Kartal’ın derdi istikrar!
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