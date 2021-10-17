Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, haftaya mı? Kasım’da okullar ne zaman tatil olacak? MEB takvimi ile ilk ara tatil tarihi!
Giriş Tarihi: 17.10.2021 15:24

Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, haftaya mı? Kasım’da okullar ne zaman tatil olacak? MEB takvimi ile ilk ara tatil tarihi!

Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, haftaya mı? Kasım’da okullar ne zaman tatil olacak? MEB takvimi ile ilk ara tatil tarihi!

Eylül ayında ders başı yapan milyonlarca öğrenci, birinci dönem içinde gerçekleştirilecek olan ilk ara tatil hakkında araştırma yapıyor. Öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin gündemindeki bu konu, “Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, haftaya mı başlayacak?” gibi sorularla araştırılıyor. Kasım’da okullar ne zaman tatil olacak? İşte MEB 2021-2022 yılı takvimi ile ilk ara tatil tarihi ve merak edilenlerin yanıtı.

Öğrencilerin okula 9 günlük bir tatil yapacağı dönem içinde uygulanan ara tatiller şimdiden eğitim gündemine oturdu. Öğrencilerin dinlenmesi ve öğrendiklerini pekiştirmesi amacıyla uygulanan bu sistem, Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, haftaya mı gibi sorularla inceleniyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da uygulanacak olan ara tatil sistemiyle ilgili "Kasım'da okullar ne zaman tatil olacak?" sorusu yanıt arıyor. MEB takvimi ile ilk ara tatil tarihi ve bu yılki tatillere ilişkin araştırılanların yanıtı haberimizde.

KASIM ARA TATİLİ AYIN KAÇINDA, OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

MEB 2021-2022 takvimine göre bu yılki ilk ara tatil 15-19 Kasım tarihleri arasında uygulanacak. Hafta sonu tatilleri de dahil edildiğinde öğrenciler, 12 Kasım Cuma gününden 21 Kasım Pazar'a kadar tatil yapacak.

ARA TATİLDE KARNE ALINIYOR MU?

Ara tatil öğrencilerin dinlenmesi amacıyla uygulanan bir süreç olup dönem sonu olarak kabul edilmemektedir. Bu nedenle ara tatilde karne dağıtımı yapılmamaktadır. Karneler yarıyıl tatillerinde dağıtılmaktadır.

ARA TATİL NE ZAMAN? 2021-2022 TATİL TARİHLERİ

*1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

*Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

*2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

* Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kandil mesajları ve sözleri 2021 | Kısa, uzun, resimli, dualı ve ayetli Mevlid Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller!
Son dakika: Dünya Lazio-Inter maçındaki kırmızı kartı konuşuyor! Luiz Felipe gözyaşlarına boğuldu
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Kılıçdaroğlu suç işlemiştir
Son dakika: 300 milyona satılan Newcastle United’dan ters köşe! Herkes dünya yıldızlarını beklerken şaşırtan transfer bütçesi...
CHP'li İmamoğlu İETT garajını da satışa çıkardı
İŞKUR en az 4 bin TL maaşla ilkokul mezunu personel alımı yapıyor: İşte İŞKUR güncel personel ve memur alımı ilanları
Okullar kapanacak mı, önümüzdeki hafta kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi!
Mevlid Kandili ibadetleri, okunacak duaları ve çekilecek tesbihleri nelerdir? Mevlid Kandili ibadetleri neler?
Bugün kandil mi? 17 Ekim Pazar Bugün Mevlid Kandili mi? Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün?
Kandil mesajları ve sözleri 2021: En güzel, kısa ve uzun, resimli ve dualı Mevlid Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, haftaya mı? Kasım’da okullar ne zaman tatil olacak? MEB takvimi ile ilk ara tatil tarihi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA