Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, haftaya mı? Kasım’da okullar ne zaman tatil olacak? MEB takvimi ile ilk ara tatil tarihi!

Öğrencilerin okula 9 günlük bir tatil yapacağı dönem içinde uygulanan ara tatiller şimdiden eğitim gündemine oturdu. Öğrencilerin dinlenmesi ve öğrendiklerini pekiştirmesi amacıyla uygulanan bu sistem, Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, haftaya mı gibi sorularla inceleniyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da uygulanacak olan ara tatil sistemiyle ilgili "Kasım'da okullar ne zaman tatil olacak?" sorusu yanıt arıyor. MEB takvimi ile ilk ara tatil tarihi ve bu yılki tatillere ilişkin araştırılanların yanıtı haberimizde.

KASIM ARA TATİLİ AYIN KAÇINDA, OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?

MEB 2021-2022 takvimine göre bu yılki ilk ara tatil 15-19 Kasım tarihleri arasında uygulanacak. Hafta sonu tatilleri de dahil edildiğinde öğrenciler, 12 Kasım Cuma gününden 21 Kasım Pazar'a kadar tatil yapacak.