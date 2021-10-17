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Giriş Tarihi: 17.10.2021 13:26

Kasımpaşa evinde Göztepe'yi ağırlıyor (CANLI)

Kasımpaşa evinde Göztepe’yi ağırlıyor CANLI

Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa ile Göztepe karşılaşıyor. Ligde 6 haftadır kazanayan Kasımpaşa da son 4 lig maçından yenilgiyle ayrılan Göztepe de kötü gidişe son vermek istiyor. Maç öncesi Kasımpaşa ligde topladığı 6 puanla 18, Göztepe ise 5 puanla 19. sırada bulunuyor. Kasımpaşa-Göztepe maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa ile Göztepe karşılaşıyor. Ligde 6 haftadır kazanayan Kasımpaşa da son 4 lig maçından yenilgiyle ayrılan Göztepe de kötü gidişe son vermek istiyor.

Maç öncesi Kasımpaşa ligde topladığı 6 puanla 18, Göztepe ise 5 puanla 19. sırada bulunuyor. Saat 13.30'da başlayan mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetiyor.

KASIMPAŞA 0 - 0 GÖZTEPE (İlk yarı oynanıyor)

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Kasımpaşa: Harun, Hadergjonaj, Donk, Brecka, Eren, Tarkan, Travnik, Eysseric, Dirar, Yusuf, Jørgensen
Göztepe: İrfan, Murat, Atınç, Kahraman, Burekovic, Atakan, Obinna, Halil, Yalçın, Ndiaye, Jahovic

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Kasımpaşa evinde Göztepe'yi ağırlıyor (CANLI)
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