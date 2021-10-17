Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurularında son durum!
Giriş Tarihi: 17.10.2021 07:08 Son Güncelleme: 17.10.2021 07:08

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurularında son durum!

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurularında son durum!

Milyonlarca üniversite öğrencisi KYK burs başvuruları hakkında gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından alınacak olan başvuru tarihlerini bekleyen öğrenciler, sürece yönelik son gelişmeleri takip ediyorlar. Bilindiği üzere; KYK burs ve kredi başvuruları her yıl e-Devlet ekranı üzerinden alınmakta olup öte yandan geçtiğimiz haftalarda KYK Destek Hesabı, konu ile ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklama yapmıştı. İşte 2021-2022 KYK burs başvurusu/kredi başvurularında son durum!

Karşılıksız olarak verilen burs imkanı ile geri ödemeli olarak verilen kredi imkanından yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri KYK burs ve kredi başvuruları hakkındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu kapsamda; "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt aranırken gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Ekim ayı ile birlikte KYK burs başvurusu için tarihlerin de belli olması beklenirken KYK burs ve kredi başvuruları hakkında henüz resmi açıklama gelmedi.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;

"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs başvuru tarihleri merakla bekleniyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının KYK burs/kredi başvuruları henüz başlamadı. KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak.

2021-2022 KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

İlgili işlemler e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

KYK BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

KYK burs başvuru ekranı açıldığı zaman e-Devlet üzerinden başvuru yapılacak.

BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER,

  • Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
  • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,
  • Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
  • Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,
  • Yabancı uyruklu öğrenciler,
  • Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,
  • Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,
  • Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,
  • Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,
  • Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
  • Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.

BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER,

  • Ön lisans öğrencileri,
  • Lisans öğrencileri,
  • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez
  • Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
  • ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
  • Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

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KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvurularında son durum!
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