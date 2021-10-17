Karşılıksız olarak verilen burs imkanı ile geri ödemeli olarak verilen kredi imkanından yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri KYK burs ve kredi başvuruları hakkındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu kapsamda; "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt aranırken gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Ekim ayı ile birlikte KYK burs başvurusu için tarihlerin de belli olması beklenirken KYK burs ve kredi başvuruları hakkında henüz resmi açıklama gelmedi.