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Giriş Tarihi: 17.10.2021 22:32 Son Güncelleme: 17.10.2021 22:33

KYK burs başvurusu ne zaman, ayın kaçında başlayacak? GSB 2021 2022 KYK burs başvuruları başladı mı?

KYK burs başvurusu ne zaman, ayın kaçında başlayacak? GSB 2021 2022 KYK burs başvuruları başladı mı?

Lisans ve önlisans öğrencileri KYK burs başvuru tarihleri ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Karşılıksız geri ödemesiz (burs) ve karşılıklı geri ödemeli (kredi) şeklinde KYK başvuruları e devlet üzerinden alınacak. Kredi ve Yurtlar Kurumu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde KYK burs başvuruları son dakika haberi olarak duyurulacak. Ekim ayının sonuna doğru sorgulamalar hız kazandı. Peki KYK burs başvurusu ne zaman? GSB 2021 2022 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı? İşte burslarda son durum

KYK burs ve kredi başvuruları ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Milyonlar öğrencinin yararlanacağı KYK burs başvurusu e devlet üzerinden online yapılacak. Özellikle şehir dışındakiler büyük bir heyecanla KYK başvurularının başlamasını bekliyor. Geri ödemeli (kredi) geri ödemesiz(burs) şeklinde verilecek olan KYK burs başvurusu sorgulamaları Ekim ayında giderek artıyor. Buna göre; KYK burs başvurusu ne zaman? GSB 2021 2022 KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs başvuru tarihleri merakla bekleniyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının KYK burs/kredi başvuruları henüz başlamadı. KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak.

2021-2022 KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

İlgili işlemler e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;

"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."

KYK BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

KYK burs başvuru ekranı açıldığı zaman e-Devlet üzerinden başvuru yapılacak.

BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER,

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.

BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

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KYK burs başvurusu ne zaman, ayın kaçında başlayacak? GSB 2021 2022 KYK burs başvuruları başladı mı?
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