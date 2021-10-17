Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı MasterChef 2021 son bölüm, mavi ve kırmızı takımlarda mücadele eden ana kadro yarışmacılarından eleme adayı ve dokunulmazlık oyunu sonrasında potaya giren Mert, Rabia, Eren, Pelin, Burcu, Ateş, Milhan arasından bir tanesi kritik eleme gecesinde MasterChef 2021 Şampiyonluk hayallerine veda etti. Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından hazırlanan ürünlerin tadılması sonrasında bu hafta yarışmaya veda eden isim ilan edilirken detayları öğrenmek isteyenler "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorularına cevap aramayı sürdürüyor.

SON DAKİKA: MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef 2021 son bölümde ekranlara gelen kritik eleme adayı oyununda MasterChef'te elenen yarışmacı ve diğer tüm detaylar şöyle;