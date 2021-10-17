Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, hangi gün?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası (PPK) toplantısının ardından Ekim ayı faiz kararı açıklanacak. Piyasaları takip eden pek çok vatandaş bu karar için gözlerini toplantı tarihine çevirdi. Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, hangi gün sorusuyla incelenen toplantı tarihi haberimizde. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar.

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI HANGİ GÜN YAPILACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 21 Ekim 2021 tarihinde yapılacak. Perşembe günü yapılacak olan toplantının ardından faiz kararı da duyurulacak.