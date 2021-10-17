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Giriş Tarihi: 17.10.2021 13:58

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, hangi gün?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, hangi gün?

Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararları açıklaması için gözler PPK toplantısına çevrildi. Altın ve döviz kurlarını yakından takip edenler; borsaları etkileyecek olan faiz kararının açıklanacağı tarihi Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusuyla araştırıyor. Faizlerin düşüp düşmeyeceğini belirleyecek olan Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, hangi gün? İşte toplantının günü ve saati.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası (PPK) toplantısının ardından Ekim ayı faiz kararı açıklanacak. Piyasaları takip eden pek çok vatandaş bu karar için gözlerini toplantı tarihine çevirdi. Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, hangi gün sorusuyla incelenen toplantı tarihi haberimizde. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar.

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI HANGİ GÜN YAPILACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 21 Ekim 2021 tarihinde yapılacak. Perşembe günü yapılacak olan toplantının ardından faiz kararı da duyurulacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizleri 21 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

SON PPK TOPLANTISINDA NE OLDU?

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdüğü kaydedildi.

Duyuruda, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın hızlanmasının küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklediği belirtildi.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman, hangi gün?
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