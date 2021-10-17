Mevlid Kandili fazileti nedir? Mübarek Mevlid Kandili’nde oruç tutmak, namaz kılmak, zikir çekmek, ibadet etmek faziletleri nelerdir?

İslam alemi için beş kandil gecesinden bir tanesi olan Mevlid Kandili için sayılı saatler kaldı. Bu önemli günü oruç tutarak ve ibadet ederek geçirecekler için Mevlid Kandili'nin faziletlerini hazırladık. Hz. Peygamber'in doğumu münasebetiyle kutlanan Mevlid Kandili'nin faziletleri ve önemi…
MEVLİD KANDİLİ NEDİR?
Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır ), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir.
KANDİLDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ
Mübarek gün ve gecelerde oruç tutmak ve ibadet etmek, kişinin içindeki Allah aşkını güçlendirir, maneviyatını kuvvetlendirir. Ayrıca Hz. Muhammed'in doğumu vesilesiyle kutlanan bu mübarek günde O'nun şefaatini kazanmaya vesile olur. Bu özel tarihlerde Yüce Allah'ın kudreti karşısında secde etmek, kişiye her zamankinden daha büyük bir fayda sağlar. Kişinin gönlünden geçirdiği ne dileği varsa hayırlı yoldan ve kolaylıkla gerçekleşmesine vesile olur.
MEVLİD KANDİLİ'NDE SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETİ
Allah-u Teala, Peygamber Efendimiz için salavat getirmeyi emretmiştir. Alemlere rahmet olan Hz. Muhammed'in (S.A.V) dünyaya geldiği bu gecede yapılacak ibadetlerin en faziletlerinden bir tanesi de salavat getirmektir. Bunun yanı sıra salavat getirmenin insanı tüm sıkıntılarından arındıracağı da hadis-i şeriflerde müjdelenmiştir.
MEVLİD KANDİLİ'NDE HANGİ DUALAR EDİLMELİDİR?
Mevlid Kandili gibi mübarek geceler, dua ve niyazda bulunma zamanlarıdır. Bununla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur:
"(Ey Resûlüm!) de ki: Sizin duâ ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?.." (el-Furkân, 77)
Yine Rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Nitekim hadis-i şerifte duanın kabul olmasının iki şartından birinin hamd, diğerinin de salavat olduğu bildirilmiştir.