Mevlid Kandili fazileti nedir? Mübarek Mevlid Kandili’nde oruç tutmak, namaz kılmak, zikir çekmek, ibadet etmek faziletleri nelerdir?

İslam alemi için beş kandil gecesinden bir tanesi olan Mevlid Kandili için sayılı saatler kaldı. Bu önemli günü oruç tutarak ve ibadet ederek geçirecekler için Mevlid Kandili'nin faziletlerini hazırladık. Hz. Peygamber'in doğumu münasebetiyle kutlanan Mevlid Kandili'nin faziletleri ve önemi…

MEVLİD KANDİLİ NEDİR?

Mevlid, "doğum zamanı" demektir. Kuranı kerimde yer almamaktadır. İslam'da Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanır. Sünniler Rebiülevvel ayının Onbirinci gecesini Onikinci'ye bağlayan geceyi (25-26 Nisan 571 Miladi tarihine Muhammed'in doğum gününe rastlaması nedeniyle mevlid kutlanır ), Şiiler ise 17. günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırırlar. Bu iki tarih arasındaki haftayı da Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etmişlerdir.