Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mevlid Kandili Hicri takvimde hangi aya ve ayın kaçına denk geliyor? Mevlid Kandili hicri takvime göre ne zaman idrak edilecek?
Giriş Tarihi: 17.10.2021 07:17 Son Güncelleme: 17.10.2021 07:18

Mevlid Kandili Hicri takvimde hangi aya ve ayın kaçına denk geliyor? Mevlid Kandili hicri takvime göre ne zaman idrak edilecek?

Mevlid Kandili Hicri takvimde hangi aya ve ayın kaçına denk geliyor? Mevlid Kandili hicri takvime göre ne zaman idrak edilecek?

İslam alemi için büyük önem taşıyan Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğduğu gün olarak kabul edilir. Aynı zamanda mevlid kelimesi de sözlükte doğum anlamına geliyor. Peki, 2021 yılında Miladi takvime göre Ekim ayının 17’sine denk gelen Mevlid Kandili Hicri takvime göre ne zaman?

Mevlid Kandili 2021 için geri sayım başladı. Doğum zamanı anlamına gelen Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla idrak ediliyor. Miladi takvime göre bu senenin son kandili olan Mevlid Kandili Hicri takvime göre hangi ayda ve ayın kaçında?

MEVLİD KANDİLİ HİCRİ TAKVİME GÖRE AYIN KAÇINDA KUTLANACAK?

1442 Hicri takvime göre; Mevlid Kandili, Rebiülevvel ayının 11. günü kutlanacak.

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid; doğum zamanı, doğulan yer ve zaman anlamına gelmektedir. Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: 300 milyona satılan Newcastle United’dan ters köşe! Herkes dünya yıldızlarını beklerken şaşırtan transfer bütçesi...
Mevlit (Mevlid) Kandili’nde oruç tutulur mu ve kandil günü oruç tutmanın faziletleri nelerdir? Mübarek Mevlid Kandili orucu var mı ve tutulur mu? Tüm bilgiler
Okullar kapanacak mı, önümüzdeki hafta kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi!
Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek, bugün(17 Ekim) kandil mi? Diyanet 2021 Mevlid (Mevlit) Kandili ne zaman ve hangi güne denk geliyor?
Mevlid Kandili mesajları ve sözleri 2021: En güzel, Kısa, Uzun ve Resimli Kandil mesajları ile Mevlid Kandili kutlama mesajı sözleri seçenekleri
Son dakika haberi! Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji'den İstanbul dahil 44 kent için sağanak uyarısı
Selçuk Bayraktar'dan T3 Vakfı'nı hedef alan İsmail Saymaz'a tepki: İftiraları yan yana koyulsa İstanbul'dan Kandil'e yol olur
Mevlid Kandili ibadetleri, okunacak duaları ve çekilecek tesbihleri nelerdir? Mübarek Mevlid Kandili ibadetleri neler?
Maxi Lopez'i aldatan Wanda Nara, Mauro Icardi ile aynı kaderi yaşadı! Sosyal medyadan ağır sözler...
Güzel sunucu Ebru Akel gönlünü programına davet ettiği doktora kaptırdı! Ebru Akel ile sevgilisi ilk kez el ele yakalandı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Mevlid Kandili Hicri takvimde hangi aya ve ayın kaçına denk geliyor? Mevlid Kandili hicri takvime göre ne zaman idrak edilecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA