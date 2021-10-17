Gökyüzünü ve astronomik olayları incelemeyi sevenler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ekim ayının gelişiyle birlikte heyecanlı araştırmalara girişti. Orionid meteor yağmuru ne zaman olacak sorusuyla incelenen gök olayı, ülkemizdeki binlerce gökyüzü meraklısı tarafından bekleniyor. Bu olayın ülkemizden izlenip izlenemeyeceği de 2021 Orionid meteor yağmuru nerelerden görülecek, Türkiye'den izlenecek mi sorusuyla araştırılıyor. İşte görsel şölenin yaşanacağı tarih ve merak edilenlerin yanıtı.

ORİONİD METEOR YAĞMURU NEDİR, NE ZAMAN OLUR?

Her yıl Ekim ayında gözlemlenen Orionid meteor yağmurları Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutu tarafından üretilen iki meteor yağmurundan biridir. En son 1986'da selamlaştığımız Halley, Güneş etrafındaki bir turunu 76 yılda tamamlıyor. Dünya'dan görülebileceği en yakın tarih ise 2061 yılı oluyor.