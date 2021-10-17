Gökyüzünü ve astronomik olayları incelemeyi sevenler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ekim ayının gelişiyle birlikte heyecanlı araştırmalara girişti. Orionid meteor yağmuru ne zaman olacak sorusuyla incelenen gök olayı, ülkemizdeki binlerce gökyüzü meraklısı tarafından bekleniyor. Bu olayın ülkemizden izlenip izlenemeyeceği de 2021 Orionid meteor yağmuru nerelerden görülecek, Türkiye'den izlenecek mi sorusuyla araştırılıyor. İşte görsel şölenin yaşanacağı tarih ve merak edilenlerin yanıtı.
ORİONİD METEOR YAĞMURU NEDİR, NE ZAMAN OLUR?
Her yıl Ekim ayında gözlemlenen Orionid meteor yağmurları Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutu tarafından üretilen iki meteor yağmurundan biridir. En son 1986'da selamlaştığımız Halley, Güneş etrafındaki bir turunu 76 yılda tamamlıyor. Dünya'dan görülebileceği en yakın tarih ise 2061 yılı oluyor.
ORİONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Orionid meteor yağmuru olarak adlandırılan olay 20 Ekim Çarşamba - 21 Ekim Perşembe günleri meydana gelecek. Gökyüzünün bulutsuz olması halinde, yapay ışıkların olmadığı yerlerde bu gök olayı rahatlıkla görülebilecek.
METEOR YAĞMURU NASIL OLUŞUR?
Meteor yağmurları, uzayda gerçekleşen en sık uzay olayları arasında yer almaktadır. Gök cisimlerinden çeşitli nedenlerle kopan cisimlerin uzay boşluğunda savrulması ile meydana gelir. Kopan bu ufak gök cisimleri, dünya atmosferine girdiklerinde yüksek hızın neden olduğu sürtünmeden dolayı arkasında ışık bırakır ve böylece meteor yağmuru adı verilen olay gerçekleşmiş olur.
ORİONİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, Orionid meteor yağmurunu izlemek mümkün olacak. Ayrıca Orionid meteor yağmurunun gece 1 ila 4 arasında en iyi seyir keyfini sunacağı belirtiliyor. Ülkemizden de şehirden uzak ve yüksek yerlerde görülmesi bekleniyor.