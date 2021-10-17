"BİZİM İÇİN KABUL EDİLEMEZ BİR AKŞAM"

"Bizim için kabul edilemez bir akşam. 1-0 önde giden muazzam bir takımımız vardı. Hakemin herhangi bir müdahalesi olmasaydı, adaletli şekilde devam eden bir maç olsaydı, biz bu maçı muhtemelen 2-0 veya 3-0 bitirmiş olabilirdik."