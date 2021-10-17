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Giriş Tarihi: 17.10.2021 22:18 Son Güncelleme: 17.10.2021 22:25

Son dakika: Derbi sonrası Fenerbahçe Başkan Vekili'nden şok sözler: Fenerbahçe bu maçta resmen katledildi

Son dakika: Derbi sonrası Fenerbahçe Başkan Vekili’nden şok sözler: Fenerbahçe bu maçta resmen katledildi

Son dakika haberleri: Süper Lig'de derbi haftasında Trabzonspor, lider Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti ve 21 puanla namağlup olarak liderliğe yükseldi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, hakemin hatalarını ve MHK hakkında çok çarpıcı ifadeler kullandı. İşte çok çarpıcı açıklamalar...

Süper Lig'de derbi haftasında Trabzonspor 3-1'lik skora Fenerbahçe'yi mağlup etti ve 21 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, hakem ve MHK hakkında çok sert sözler sarf etti.

"HAKEM F.BAHÇE'Yİ RESMEN KATLETTİ"

"Hakem bu akşam resmen Fenerbahçe'yi katletti. Benim merak ettiğim bu hakem bey evine gidince nasıl kafasını rahatça yastığa koyacak."

"BİZİM İÇİN KABUL EDİLEMEZ BİR AKŞAM"

"Bizim için kabul edilemez bir akşam. 1-0 önde giden muazzam bir takımımız vardı. Hakemin herhangi bir müdahalesi olmasaydı, adaletli şekilde devam eden bir maç olsaydı, biz bu maçı muhtemelen 2-0 veya 3-0 bitirmiş olabilirdik."

"BİZ 10 KİŞİ KALDIK, RAKİP 12 KİŞİ DEVAM ETTİ"

"Kırmızı kart sonrasında 22 kişiyle devam edildiğini düşünüyorum. Biz 10 kişi kaldık, rakip 12 kişi devam etti. Kabul edilebilir bir akşam değildi."

"BU MAÇA DAHA YÜKSEK KALİBREDE BİR HAKEM VERİLMELİYDİ"

"Bizim beklentimiz Trabzonspor x Fenerbahçe gibi bir maça daha yüksek kalibre bir hakem verilmeliydi. Yorumumuz ancak bu olabilir."

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Son dakika: Derbi sonrası Fenerbahçe Başkan Vekili'nden şok sözler: Fenerbahçe bu maçta resmen katledildi
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