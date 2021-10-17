Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Gecenin en çok tartışılan pozisyonunu Volkan Demirel yorumladı! Kim Min-Jae'nin kırmızı kartı doğru muydu?
Giriş Tarihi: 17.10.2021 23:08 Son Güncelleme: 17.10.2021 23:11

Son dakika: Gecenin en çok tartışılan pozisyonunu Volkan Demirel yorumladı! Kim Min-Jae'nin kırmızı kartı doğru muydu?

Son dakika: Gecenin en çok tartışılan pozisyonunu Volkan Demirel yorumladı! Kim Min-Jae’nin kırmızı kartı doğru muydu?

Son dakika haberi... Süper Lig'de 9. hafta maçları son hız devam ediyor. Ligde haftanın en önemli karşılaşması, Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında oynandı. 90 dakika boyunca yüksek tansiyonlu oynanan karşılaşma, Trabzonspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla liderliği alan Trabzonspor, puanını 21'e yükseltti. Karşılaşmanın en çok tartışılan pozisyonu Kim Min-Jae'nin kırmızı kart gördüğü pozisyon oldu. beIN SPORTS yorumcusu Volkan Demirel, pozisyonu yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına konuk oldu. Zorlu geçmesi beklenen karşılaşma, yüksek tempoda ilerledi. Maçın henüz ilk dakikalarında öne geçen Fenerbahçe, bu avantajını koruyamadı.

Golden sonra oyunun kontrolünü eline alan Trabzonspor, Fenerbahçe kalesinde baskılı bir oyun sergilemeye başladı. Pozisyonlara da giren bordo-mavililer, kırmızı kart pozisyonuna kadar golü bulamadı.

Kim Min-Jae'nin Djaniny'e yaptığı müdahale sonrası oyundan atılması, karşılaşmanın önüne geçti. Maçın hakemi Ali Şansalan, Güney Koreli oyuncuya, müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

Oluşan serbest vuruşta topu ağlara gönderen Bakasetas takımına 1-1'lik beraberliği getirdi. İkinci yarının son dakikalarına kadar berabere ilerleyen mücadele, Trabzonspor'un penaltı kazanmasıyla değişiklik gösterdi.

Trabzonspor, bu sonuçla sahadan 3-1 galip ayrıldı ve liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe ise 19 puan da kalarak 2. sıraya geriledi.

Maçın ardından eski Fenerbahçeli futbolcu Volkan Demirel, karşılaşmayı beIN SPORTS'ta değerlendirdi.

Volkan Demirel, Kim Min-Jae'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonda ağır bir karar olduğunu dile getirdi.

Volkan Demirel'in yorumları şöyle:

Fenerbahçe, 10 kişi kalmasına rağmen penaltı pozisyonuna kadar merkezi iyi kapattı. Crespo, çok iyi mücadele etti. İkinci yarıdaki değişikleri biraz geç buldum. Pelkas daha önce oyuna girseydi, top tutma anlamında yararlı olabilirdi.

Kim Min-Jae'nin ilk sarı kartını biraz anlamsız buldum. Daha ilk müdahalesinde sarı kart vermesi bence yanlıştı.

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ise Volkan Demirel'in aksine Kim Min-Jae'nin gördüğü kartın ve faul kararının doğru olduğunu aktardı.

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Son dakika: Gecenin en çok tartışılan pozisyonunu Volkan Demirel yorumladı! Kim Min-Jae'nin kırmızı kartı doğru muydu?
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