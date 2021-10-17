Son dakika: Kötü gidişatın ardından Manchester United’da karar verildi! Cristiano Ronaldo’nun gelişinden sonra büyük yıkım...

Son dakika haberi... Bu sezon yaz transfer döneminde herkesi şaşırtan bir sürprize imza atan Cristiano Ronaldo, Juventus'tan ayrılma kararı verdi efsanesi olduğu Manchester United'a geri döndü. Dönüşüyle birlikte tüm futbolseverleri heyecanlandıran Ronaldo, İngiltere'deki ilk ayında tüm dikkatleri üzerine topladı.
Premier Lig'in eylül ayında çıktığı karşılaşmalarda attığı gollerle ayın oyuncusu seçilen Cristiano Ronaldo'nun, bu sezon Manchester United ile şampiyonluğa ulaşacağı öngörülüyordu.
Manchester United'ın da sezon öncesi oldukça etkili bir kadro kurması, bu beklentileri güçlü şekilde destekliyordu.
Ancak Premier Lig'in son haftalarında oldukça kötü sonuçlar elde eden Manchester United, futbol otoriteleri tarafından oldukça sert bir şekild eleştirilmeye başladı.
Özellik Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ve Cristiano Ronaldo arasında bir gerilimin olduğu söylentileri, takımının kötü gidişatını etkileyen unsurlardan birisi oldu.
Solskjaer, Ronaldo'nun transferinin ardından '36 yaşındaki bir oyuncunun her maç 11'de başlaması imkansız' sözleri, tartışmalara sebep olmuştu.
Bunun üzerine İngiliz basınında çıkan haberlerde, Cristiano Ronaldo'nun, hocasıyla konuşarak her maça 11'de başlamak istediğini söylediğini yazdı.
Ronaldo ve Solskjaer arasındaki gerilimin sürdüğü sırada Premier Lig'in 8. haftasında Everton ile karşılaşan Manchester United, sahadan 4-2 gibi ağır bir mağlubiyetle ayrıldı.
Bunun üzerine tekrar diken üstüne gelen Solskjaer'in takımdan gönderileceği söylentileri artış gösterdi. Taraftarın da gönderilmesini istediği Solskjaer için Manchester United yönetimi kararını verdi.
İngiliz basınından The Athletic, yöneticilerin deneyimli teknik adamla yola devam edileceği kararını verdiğini belirtti.
Solskjaer'e zaman tanımak isteyen Manchester United, işlerin iyi yöne evrilmesi için bekleyecekleri söylendi.
Üst üste 3 maçta galibiyet alamayan Manchester United'ın önündeki fikstürde oldukça zorlu. Kırmızılar, 9 haftalık fikstürde Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Tottenham gibi zorlu rakiplerle karşılaşacak.