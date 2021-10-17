Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Kötü gidişatın ardından Manchester United'da karar verildi! Cristiano Ronaldo'nun gelişinden sonra büyük yıkım...
Giriş Tarihi: 17.10.2021 18:32 Son Güncelleme: 17.10.2021 19:08

Son dakika: Kötü gidişatın ardından Manchester United'da karar verildi! Cristiano Ronaldo'nun gelişinden sonra büyük yıkım...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Kötü gidişatın ardından Manchester United’da karar verildi! Cristiano Ronaldo’nun gelişinden sonra büyük yıkım...

Son dakika haberi... Bu sezon İngiltere Premier Lig'de oldukça güçlü bir kadro kuran Manchester United, Raphael Varane, Jadon Sancho ve Cristiano Ronaldo gibi yıldızları transfer etti. Güçlü kadrosuyla bu sezon Premier Lig'i domine etmesi beklenen İngiliz devi, son haftalarda hüsrana uğratan sonuçlar almaya devam ediyor. Cristiano Ronaldo'nun da takıma gelmesiyle birlikte Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği tartışılıyordu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Bu sezon yaz transfer döneminde herkesi şaşırtan bir sürprize imza atan Cristiano Ronaldo, Juventus'tan ayrılma kararı verdi efsanesi olduğu Manchester United'a geri döndü. Dönüşüyle birlikte tüm futbolseverleri heyecanlandıran Ronaldo, İngiltere'deki ilk ayında tüm dikkatleri üzerine topladı.

Premier Lig'in eylül ayında çıktığı karşılaşmalarda attığı gollerle ayın oyuncusu seçilen Cristiano Ronaldo'nun, bu sezon Manchester United ile şampiyonluğa ulaşacağı öngörülüyordu.

Manchester United'ın da sezon öncesi oldukça etkili bir kadro kurması, bu beklentileri güçlü şekilde destekliyordu.

Ancak Premier Lig'in son haftalarında oldukça kötü sonuçlar elde eden Manchester United, futbol otoriteleri tarafından oldukça sert bir şekild eleştirilmeye başladı.

Özellik Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ve Cristiano Ronaldo arasında bir gerilimin olduğu söylentileri, takımının kötü gidişatını etkileyen unsurlardan birisi oldu.

Solskjaer, Ronaldo'nun transferinin ardından '36 yaşındaki bir oyuncunun her maç 11'de başlaması imkansız' sözleri, tartışmalara sebep olmuştu.

Bunun üzerine İngiliz basınında çıkan haberlerde, Cristiano Ronaldo'nun, hocasıyla konuşarak her maça 11'de başlamak istediğini söylediğini yazdı.

Ronaldo ve Solskjaer arasındaki gerilimin sürdüğü sırada Premier Lig'in 8. haftasında Everton ile karşılaşan Manchester United, sahadan 4-2 gibi ağır bir mağlubiyetle ayrıldı.

Bunun üzerine tekrar diken üstüne gelen Solskjaer'in takımdan gönderileceği söylentileri artış gösterdi. Taraftarın da gönderilmesini istediği Solskjaer için Manchester United yönetimi kararını verdi.

İngiliz basınından The Athletic, yöneticilerin deneyimli teknik adamla yola devam edileceği kararını verdiğini belirtti.

Solskjaer'e zaman tanımak isteyen Manchester United, işlerin iyi yöne evrilmesi için bekleyecekleri söylendi.

Üst üste 3 maçta galibiyet alamayan Manchester United'ın önündeki fikstürde oldukça zorlu. Kırmızılar, 9 haftalık fikstürde Liverpool, Manchester City, Chelsea ve Tottenham gibi zorlu rakiplerle karşılaşacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Kılıçdaroğlu suç işlemiştir
Kandil mesajları ve sözleri 2021 | Kısa, uzun, resimli, dualı ve ayetli Mevlid Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller!
İŞKUR en az 4 bin TL maaşla ilkokul mezunu personel alımı yapıyor: İşte İŞKUR güncel personel ve memur alımı ilanları
Son dakika: Dünya Lazio-Inter maçındaki kırmızı kartı konuşuyor! Luiz Felipe gözyaşlarına boğuldu
CHP'li İmamoğlu İETT garajını da satışa çıkardı
Son dakika: 300 milyona satılan Newcastle United’dan ters köşe! Herkes dünya yıldızlarını beklerken şaşırtan transfer bütçesi...
Son dakika: Çağlar Söyüncü attı Cristiano Ronaldo yıkıldı! İngilizler milli oyuncunun golüne çıldırdı...
Mevlid Kandili ibadetleri, okunacak duaları ve çekilecek tesbihleri nelerdir? Mübarek Mevlid Kandili ibadetleri neler?
Okullar kapanacak mı, önümüzdeki hafta kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi!
Magnum Porsche çekiliş sonuçları açıklandı! 16 Ekim 2021 Magnum çekiliş sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Kötü gidişatın ardından Manchester United'da karar verildi! Cristiano Ronaldo'nun gelişinden sonra büyük yıkım...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA