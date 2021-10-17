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Giriş Tarihi: 17.10.2021 14:34 Son Güncelleme: 17.10.2021 14:37

Son dakika: Mauro Icardi'nin Wanda Nara'yı aldattığı kadın ortaya çıktı! Meğer yakın arkadaşıymış...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Mauro Icardi’nin Wanda Nara’yı aldattığı kadın ortaya çıktı: China Suarez

Son dakika haberleri... Yıllar önce eşi Maxi Lopez'i takım arkadaşı Mauro Icardi ile aldatan ve sonrasında Icardi ile evlenen Wanda Nara aynı kaderi yaşadı. Wanda'nın "Bir o****u için aileni mahvettin!" paylaşımını yaparak takipten çıktığı Arjantinli golcünün eşini aldattığı kadın da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri... Yıllar önce eşi Maxi Lopez'i takım arkadaşı Mauro Icardi ile aldatan ve sonrasında Icardi ile evlenen Wanda Nara aynı kaderi yaşadı. Wanda'nın "Bir o****u için aileni mahvettin!" paylaşımını yaparak takipten çıktığı Icardi'nin eşini aldattığı kadın da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Mauro Icardi’nin Wanda Nara’yı aldattığı kadın ortaya çıktı: China Suarez

Paris Saint-Germain'in Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ve model eşi Wanda Nara, ayrılmanın eşiğine geldi.

Son dakika: Mauro Icardi’nin Wanda Nara’yı aldattığı kadın ortaya çıktı: China Suarez

Yıllar önce eşi Maxi Lopez'i takım arkadaşı Mauro Icardi ile aldatan ve sonrasında Icardi ile evlenen Wanda Nara aynı kaderi yaşadı.

Son dakika: Mauro Icardi’nin Wanda Nara’yı aldattığı kadın ortaya çıktı: China Suarez

Son günlerde Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin arasının bozulduğu ve ayrılık dedikoduları çıkmayı başlamıştı.

Son dakika: Mauro Icardi’nin Wanda Nara’yı aldattığı kadın ortaya çıktı: China Suarez

"BİR O.. İÇİN AİLENİ MAHVETTİN"

Tam da bu sırada Arjantinli model, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eşi Icardi için çok ağır sözler kullandı.

Son dakika: Mauro Icardi’nin Wanda Nara’yı aldattığı kadın ortaya çıktı: China Suarez

Nara, "Bir o****u için aileni mahvettin!" şeklinde paylaşımıyla Icardi'nin kendisini aldattığını doğruladı.

Son dakika: Mauro Icardi’nin Wanda Nara’yı aldattığı kadın ortaya çıktı: China Suarez

BİRLİKTE OLDUKLARI TÜM FOTOĞRAFLARI SİLDİLER

Sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bırakan Wanda Nara ve Mauro Icardi, birlikte oldukları tüm fotoğrafları da sildi.

Son dakika: Mauro Icardi’nin Wanda Nara’yı aldattığı kadın ortaya çıktı: China Suarez

Her şey Wanda Nara'nın Mauro Icardi'nin takip etmediği halde China Suarez'in bir fotoğrafını beğendiğini görmesiyle ortaya çıktı.

Son dakika: Mauro Icardi’nin Wanda Nara’yı aldattığı kadın ortaya çıktı: China Suarez

CHINA SUAREZ, WANDA'NIN YAKIN ARKADAŞIYMIŞ

Arjantinli oyuncu ve model China Suarez, Wanda Nara'yı da tanıyordu.

Son dakika: Mauro Icardi’nin Wanda Nara’yı aldattığı kadın ortaya çıktı: China Suarez

Wanda Nara'nın yıllar sonra aynı kaderi yaşaması ve aldatılması sosyal medyada ses getirdi.

Son dakika: Mauro Icardi’nin Wanda Nara’yı aldattığı kadın ortaya çıktı: China Suarez

WANDA NARA, MAXI LOPEZ'İ ICARDI İLE ALDATMIŞTI

2008-2013 yılları arasında Arjantinli futbolcu Maxi Lopez ile evli olan Wanda Nara, bu evlilikten 3 çocuk sahibi olmuştu.

Son dakika: Mauro Icardi’nin Wanda Nara’yı aldattığı kadın ortaya çıktı: China Suarez

2013 yılında Maxi Lopez'i Sampdoria'dan takım arkadaşı olan Icardi ile aldattığı ortaya çıkan Wanda Nara, ardından Maxi Lopez'den boşanmış ve 2014 yılında Mauro Icardi ile evlenmişti.

Son dakika: Mauro Icardi’nin Wanda Nara’yı aldattığı kadın ortaya çıktı: China Suarez

Mauro Icardi'yle olan evliliğinden de 2 çocuğu bulunan Wanda Nara 5 çocuk annesi...

Son dakika: Mauro Icardi’nin Wanda Nara’yı aldattığı kadın ortaya çıktı: China Suarez

Icardi'nin yeni sevgilisi olduğu iddia edilen China Suarez'in de 2 çocuğu bulunuyor.

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Son dakika: Mauro Icardi'nin Wanda Nara'yı aldattığı kadın ortaya çıktı! Meğer yakın arkadaşıymış...
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