Son dakika haberleri... Yıllar önce eşi Maxi Lopez'i takım arkadaşı Mauro Icardi ile aldatan ve sonrasında Icardi ile evlenen Wanda Nara aynı kaderi yaşadı. Wanda'nın "Bir o****u için aileni mahvettin!" paylaşımını yaparak takipten çıktığı Arjantinli golcünün eşini aldattığı kadın da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri... Yıllar önce eşi Maxi Lopez'i takım arkadaşı Mauro Icardi ile aldatan ve sonrasında Icardi ile evlenen Wanda Nara aynı kaderi yaşadı. Wanda'nın "Bir o****u için aileni mahvettin!" paylaşımını yaparak takipten çıktığı Icardi'nin eşini aldattığı kadın da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...