Son dakika haberleri... Yıllar önce eşi Maxi Lopez'i takım arkadaşı Mauro Icardi ile aldatan ve sonrasında Icardi ile evlenen Wanda Nara aynı kaderi yaşadı. Wanda'nın "Bir o****u için aileni mahvettin!" paylaşımını yaparak takipten çıktığı Icardi'nin eşini aldattığı kadın da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...
Paris Saint-Germain'in Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi ve model eşi Wanda Nara, ayrılmanın eşiğine geldi.
Yıllar önce eşi Maxi Lopez'i takım arkadaşı Mauro Icardi ile aldatan ve sonrasında Icardi ile evlenen Wanda Nara aynı kaderi yaşadı.
Son günlerde Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin arasının bozulduğu ve ayrılık dedikoduları çıkmayı başlamıştı.
"BİR O.. İÇİN AİLENİ MAHVETTİN"
Tam da bu sırada Arjantinli model, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda eşi Icardi için çok ağır sözler kullandı.
Nara, "Bir o****u için aileni mahvettin!" şeklinde paylaşımıyla Icardi'nin kendisini aldattığını doğruladı.
BİRLİKTE OLDUKLARI TÜM FOTOĞRAFLARI SİLDİLER
Sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bırakan Wanda Nara ve Mauro Icardi, birlikte oldukları tüm fotoğrafları da sildi.
Her şey Wanda Nara'nın Mauro Icardi'nin takip etmediği halde China Suarez'in bir fotoğrafını beğendiğini görmesiyle ortaya çıktı.
CHINA SUAREZ, WANDA'NIN YAKIN ARKADAŞIYMIŞ
Arjantinli oyuncu ve model China Suarez, Wanda Nara'yı da tanıyordu.
WANDA NARA, MAXI LOPEZ'İ ICARDI İLE ALDATMIŞTI
2008-2013 yılları arasında Arjantinli futbolcu Maxi Lopez ile evli olan Wanda Nara, bu evlilikten 3 çocuk sahibi olmuştu.
2013 yılında Maxi Lopez'i Sampdoria'dan takım arkadaşı olan Icardi ile aldattığı ortaya çıkan Wanda Nara, ardından Maxi Lopez'den boşanmış ve 2014 yılında Mauro Icardi ile evlenmişti.
Icardi'nin yeni sevgilisi olduğu iddia edilen China Suarez'in de 2 çocuğu bulunuyor.