Son dakika: Trabzon’da ilk 11’ler nasıl olacak? 10 maddede Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi

Son dakika... Trabzonspor rakibini yenerek hem Süper Lig'deki namağlup unvanını sürdürmek hem de zirveyi ele geçirip taraftarına çifte sevinç yaşatmak istiyor. Beraberliğin liderliği korumaya yettiği Kanarya, zorlu deplasmandan 3 puanı çıkartıp koltuğunu sağlama almak ve en yakın rakibi ile arasını açmayı planlıyor. Dev derbi öncesinde Trabzonspor'daki son gelişmeleri Yunus Emre Sel, Fenerbahçe'ye dair son bilgileri ise Volkan Demir aktardı. İşte tüm detaylar...
10 MADDEDE TRABZONSPOR NASIL HAZIRLANDI?
1- Teknik direktör Abdullah Avcı, maçın milli araya denk gelmesini fırsat bilerek oyuncularına dinlenmeleri için 6 gün izin verdi. Ailelerin yanına gidildi, tatile çıkıldı.
2- Üst üste gelen sakatlık haberleri bu süreçte can sıktı. Marek Hamsik Slovakya Milli Takımı'nda sakatlandı. Abdulkadir Parmak ve Koita takımla çalışamadı. Dorukhan, İsmail, Djaniny, Nwakaeme ve Serkan Asan ise yaşadıkları kısa süreli sakatlıkların ardından takımla çalışma şansı buldu.
3- Teknik heyet rakibin bu sezon oynadığı tüm maçları tek tek analiz etti. Rakibi yoran ve daha sonra kendi oyun anlayışını sahaya yansıtan Fenerbahçe'ye bu fırsatın tanınmaması için gerekli önlemler alındı.
4- İdmanlarda özellikle kanat futbolcularının oyunun daha çok içinde yer alması ve orta sayısının artırılmasına ağırlık verildi. Oyunun sadece sol kanattaki Nwakaeme üzerinden değil, sağ kanattan da gelişmesi için çaba sarf edilecek.
5- Hamsik'in sakatlığı Abdullah Avcı'yı farklı bir sisteme itti. Tecrübeli hoca, orta sahada Berat Özdemir ile Abdülkadir Ömür'ü denerken, son kararını Berat'ın yanında Siopis'i oynatarak, iki defansif orta saha oyuncusundan yana kullandı.
6- Son 3 haftada stoper bölgesinde ciddi bir istikrar sorunu yaşayan Trabzonspor, Vitor Hugo'nun yokluğunda önce Hüseyin Türkmen'e ardından Ahmetcan Kaplan'a stoperde görev vermişti. F.Bahçe karşısında istikrarlı ikili Edgar ve Hugo bu bölgede formayı geri alacak.
7- Abdullah Avcı'nın karar vermekte en çok zorlandığı mevkilerden birisi sol bek oldu. Önce İsmail Köybaşı'nı oynatmak isteyen ancak oyuncunun yaşadığı sakatlık sonrası Trondsen ve Denswil'i bu bölgede düşünen Avcı, son kararını Denswil'den yana verdi.
8- Teknik heyet futbolcularla bire bir görüşmeler yaptı. Maçta oluşabilecek gerginlik ve olası geri düşme anlarında oyun disiplinine sadık kalınması için yapılan bu görüşmelerde, yakalanan pozisyonların sonuçlandırılmasında dikkatli olunması istendi.
9- Taraftarın maça ilgisi büyük. Satışa çıkan biletler 4 saat gibi kısa bir sürede tükendi. Bu durum oyuncuları sevindirirken takımdaki tecrübeli isimler, yeni transferlere Fenerbahçe maçlarının etkisi ve geçmişi konusunda da bilgiler verdi.
10- Yönetim, oyuncular üzerinde baskı oluşturmaması için ekstra prim vermeme kararı aldı. Bu uygulama bu sezon hiç devreye girmedi. Ancak Fenerbahçe karşısında galip gelinmesi halinde yönetimin takıma bir jest yapma düşüncesi var.
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 20 maçtır yenilmiyor. En son geçen sezonun 29. haftasında Alanya'ya 3-1 mağlup olan Karadeniz ekibi sonrasında 9 galibiyet, 11 beraberlik aldı.
Trabzonspor'un muhtemel 11'i: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Bakasetas, Siopis, Berat, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Cornelius.
10 MADDEDE FENERBAHÇE NASIL HAZIRLANDI?
1- F.Bahçe milli arayı sakat oyuncuların dönüşüyle değerlendirdi. Tisserand, Sosa, İrfan Can gibi önemli isimler takıma katıldı. Bu oyuncular maç takviminin boşluğunu güçlendirme çalışması yaparak geçirdi.
2- Takıma dönen futbolcular arasında oynamaya en yakın isim fiziksel olarak Jose Sosa... Vitor Pereira, tecrübeli oyuncusunu bugün Gustavo'nun yanında değerlendirmeyi planlıyor. Sosa 90 dakikayı çıkaramazsa alternatifi Zajc olacak.
3- Sarı-lacivertlilerde son 3 resmi maça 11 başlamayan Mesut Özil'in durumu en çok merak edilen konulardan biri... Mesut'un zorlu deplasmanda takıma dönerek liderlik yapması bekleniyor.
4- A Milli Takım'ın Norveç ile karşılaştığı mücadelede göz kapağı yırtılan Serdar Aziz, savunmanın dengesini bozdu. Tecrübeli oyuncu bugün sahada olmayacak. Yerine oynaması muhtemel isim ise Tisserand.
5- Milli takımlardan dönen yabancılara dinlenmeye yönelik program uyguladı. Savunmanın temel isimleri Attila Szalai ve Kim Min- Jae, bu maçta takımdaki yerini alabilecek. Valencia ise kulübeden gelecek.
6- Hücum hattında plan, Serdar Dursun üzerine kuruldu. A Milli Takım'la çıktığı ilk maçta ilk golünü atan Serdar, Vitor Pereira'nın en uçta kullanacağı isim olacak. Alternatifi ise Mergim Berisha.
7- Hücum bölgesinin solunda belirsizlik hakim. Diego Rossi, Dimitris Pelkas ve Mergim Berisha bu forma için aday isimler. Şu anda Diego Rossi'nin önde olduğu ifade ediliyor. Maçın gidişatına göre Pelkas hamlesi gelebilir.
8- Vitor Pereira, futbolcularına sürekli "Bu maç ligin kaderini etkileyecek maç değil" diyerek takımın üzerindeki baskıyı azaltmayı planlıyor. Talebelerinden sadece her zamanki mücadeleyi talep ederek "Gerisi zaten gelecek" diyor.
9- F.Bahçe taraftarı uzun yıllar olduğu gibi yine Trabzon deplasmanında olmayacak. Taraftarlar hafta boyu Samandıra'ya giderek tesislerin giriş çıkışında takıma destek olup oyuncuları motive etti.
10- Yönetim maç öncesinde herhangi bir açıklama yapmayarak gerilimi tırmandırmamayı seçti. Sarı-lacivertlilerde bu maça ekstra bir prim de konulmadı. Bu performans devam ederse ilerleyen haftalarda takıma bir ödül düşünülüyor.
Pereira daha önce Avcı'ya 2 kez rakip oldu. F.Bahçe'nin hocası, Avcı'nın başında olduğu Başakşehir'i deplasmanda 1-0 yenerken, Kadıköy'de 2-1 mağlup oldu.
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i: Altay Bayındır, Tisserand, Szalai, Kim, Osayi, Gustavo, Sosa, Ferdi, Mesut Özil, Rossi, Serdar Dursun.