Son dakika: Trabzon’da ilk 11’ler nasıl olacak? 10 maddede Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi

3- Teknik heyet rakibin bu sezon oynadığı tüm maçları tek tek analiz etti. Rakibi yoran ve daha sonra kendi oyun anlayışını sahaya yansıtan Fenerbahçe'ye bu fırsatın tanınmaması için gerekli önlemler alındı.

4- İdmanlarda özellikle kanat futbolcularının oyunun daha çok içinde yer alması ve orta sayısının artırılmasına ağırlık verildi. Oyunun sadece sol kanattaki Nwakaeme üzerinden değil, sağ kanattan da gelişmesi için çaba sarf edilecek.