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Giriş Tarihi: 17.10.2021 22:25 Son Güncelleme: 17.10.2021 22:31

Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinden sonra Ali Koç'tan hakemlere sert eleştiri! "Artık ayaklanma zamanı..."

Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinden sonra Ali Koç’tan hakemlere sert eleştiri! Artık ayaklanma zamanı...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, hakem kararlarının tartışıldığı gecede sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla liderliği rakibi Trabzonspor'a kaptırdı. Maçın ardından konuşan Ali Koç, TFF, MHK ve maçın hakemini çok sert sözlerle eleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla namağlup serisini 9 maça çıkaran ve puanını 21'e yükselten Trabzonspor zirve koltuğunu Fenerbahçe'den devralırken, sarı-lacivertliler ise 19 puanda kaldı.

Ali Koç'un açıklamaları şöyle...

Kim Min-Jae'ye verilen kart, Avrupa'da hiçbir yerde böyle pozisyonlara faul verilmiyor. Camiama sesleniyorum. Sakin olun. Bu takımla gurur duyuyorum.

Takımın yanından geliyorum. Hepsi çok öfkeli, çok kızgın. Operasyon çekmesi için birisini yollasaydınız buna benzer olurdu. Bu maç 11'e 11 bitseydi mağlup ayrılmamız söz konusu değildi. Ben de öfkeliyim ama camianın başıyım. Kendimi kontrol etmeliyim.

Türk futbolunda yaşanan hakem rezaleti artık kanıksanmaya başladı. Hakem atamaları, gözlemci puanları, akraba ilişkileri... Her şey değişiyor ama bu arkadaşlar ne hikmetse değişmiyor.

Min-Jae'ye verilen kart sonrası oyunun seyri değişti. Hakemin Fenerbahçeli futbolculara olan yaklaşımı ve mimikleriyle tuttuğu tarafı ele verir mi?

Bunlar kaos ortamı yaratmaya çalıştırıyorlar. Fenerbahçe camiasının artık ayaklanma vakti. Ne gücümüz varsa omuz omuza vereceğiz ve bu düzeni yıkmak için elimizden geleni yapacağız. Artık harekete geçme, ayaklanma zamanı.

Bu sistem böyle gitmeyecek. 2 senedir doğrandık. Biz bunu söylüyoruz. Artık Fenerbahçe'den başka camialar da söylemeye başladı. MHK Başkanı'na da sesleniyorum. Bizimle inatlaşmayın. Size el uzatmaya çalışıyoruz.

Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum; Biz şampiyon olacağız. Büyük resmi görün. Bunu kafanıza yazın. Gidebilen taraftarımız bu gece Sabiha Gökçen'e gitsin.

Fenerbahçe camiası sakin olsun. Bunların hepsinin kökü temizlenecek. İnsanın olduğu yerde her zaman hata olur, ama bu şekilde değil. İstisnasız bütün kulüpler rahatsız.

Bu adam bu maça atanmamalıydı. Ne hakkı var bu hakemlerin insanların emeklerini çalmaya. Federasyona söylüyorum, sakın bana ceza vermeye kalkmayın. Ben burada durum tespiti yapıyorum.

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Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinden sonra Ali Koç'tan hakemlere sert eleştiri! "Artık ayaklanma zamanı..."
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