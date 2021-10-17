Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinden sonra Ali Koç'tan hakemlere sert eleştiri! "Artık ayaklanma zamanı..."

Takımın yanından geliyorum. Hepsi çok öfkeli, çok kızgın. Operasyon çekmesi için birisini yollasaydınız buna benzer olurdu. Bu maç 11'e 11 bitseydi mağlup ayrılmamız söz konusu değildi. Ben de öfkeliyim ama camianın başıyım. Kendimi kontrol etmeliyim.