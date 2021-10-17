Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Erman Toroğlu’ndan Mesut Özil’e sert sözler! “Takımı 10 kişi oynatıyor…”
Giriş Tarihi: 17.10.2021 20:29 Son Güncelleme: 17.10.2021 20:36

Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Erman Toroğlu’ndan Mesut Özil’e sert sözler! “Takımı 10 kişi oynatıyor…”

Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Erman Toroğlu’ndan Mesut Özil’e sert sözler! “Takımı 10 kişi oynatıyor…”

Son dakika haberi… Süper Lig’in 9. Haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak liderliğini korumak istiyor. 18 puanlı Trabzonspor ise Fenerbahçe’yi geçerek liderlik koltuğunu elde etmenin peşinde. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona ererken Erman Toroğlu, Fenerbahçe’yi sert bir dille eleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika… Süper Lig'de milli aranın ardından zorlu maçlar 9. haftayla devam ediyor. Ligde zirvenin kaderini belirleyecek olan karşılaşma, bu akşam saat 19.00'da Trabzon'da başladı.

19 puanla zirvenin sahibi Fenerbahçe, derbiden 3 puan çıkararak en yakın takipçisi Trabzonspor'la arasındaki farkı açmak istiyordu.

Karşılaşmaya golle başlayan sarı-lacivertliler, Diego Rossi'nin 5. Dakikada bulduğu golle Trabzonspor deplasmanında 1-0 öne geçmeyi başardı.

Trabzonspor, yenilen golün hemen ardından oyunun kontrolünü eline aldı ve Fenerbahçe kalesinde tehlikeli pozisyonlara girdi.

İlk yarının son 10 dakikasına girilmişken ceza sahasına yakın bir mesafede Kim Min-Jae tarafından yere düşürülen Djaniny, takımına tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandırdı.

Faul pozisyonunda ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılan Güney Koreli savunmacı, takımını 10 kişi bıraktı.

Serbest vuruşta topun başına geçen Bakasetas, Altay Bayındır'ın hatasıyla birlikte takımına beraberliği getiren golü kaydetmeyi başardı.

İlk yarısı 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmada Erman Toroğlu, devre arasında konuştu. Ünlü yorumcu, Fenerbahçe'de Mesut Özil'i eleştirdi.

İşte Erman Toroğlu'nun sözleri…

Djaniny, tek başına ortalığı dağıtıyor. Fenerbahçe'nin defansı ağır. Araya atılan her top tehlikeli oluyor.

Altay Bayındır... Bakasetas gibi bir adama niye direk boşluğu bırakırsın? Senin açtığın yerden vurdu, gol yedin. Altay, çıkışını iyi yaptı ama orada duramıyor.

Vitor Pereira, öyle bir maçta Mesut'u başlattı ki, takım 10 kişi oynuyor. Fenerbahçe şu an 9 kişi oynuyor. İkinci yarıda Mesut'u tutacak mı göreceğiz.

Vitor Pereira acaba 'Alın işte Mesut Özil bu mu diyor?' Mesut Özil, Fenerbahçe'de mesut değil. Antrenörde ondan mesut değil.

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Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçında Erman Toroğlu’ndan Mesut Özil’e sert sözler! “Takımı 10 kişi oynatıyor…”
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