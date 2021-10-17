Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli duyurdu! En son ne zaman, nerede ve saat kaçta deprem oldu? (17 Ekim 2021 Pazar)

"En son ne zaman, nerede ve saat kaçta deprem oldu?" sorusunun yanıtı, sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. Bilindiği üzere; güncel liste Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanıyor. Listeye göre; 17 Ekim Pazar bugün Sivas, Elazığ, İzmir, Eskişehir gibi ilçelerde küçük şiddetlerde sarsıntılar yaşandığı bilgisi verildi. İşte son depremler listesi bilgileri.