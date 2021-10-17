Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli duyurdu! En son ne zaman, nerede ve saat kaçta deprem oldu? (17 Ekim 2021 Pazar)
Giriş Tarihi: 17.10.2021 10:41

Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli duyurdu! En son ne zaman, nerede ve saat kaçta deprem oldu? (17 Ekim 2021 Pazar)

Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli duyurdu! En son ne zaman, nerede ve saat kaçta deprem oldu? 17 Ekim 2021 Pazar

Güncel son depremler listesi; AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyuruldu. Listeye göre; 17 Ekim Pazar bugün Çanakkale, Ankara, Ardahan, Denizli gibi illerde küçük şiddetlerde sarsıntılar yaşandı. Hal böyle olunca; “En son ne zaman, nerede ve saat kaçta deprem oldu?” sorusuna yanıt aranıyor. Bu başlık altından, Kandilli Rasathanesi ve AFAD ile son depremler listesi bilgilerine ulaşabilirsiniz.

"En son ne zaman, nerede ve saat kaçta deprem oldu?" sorusunun yanıtı, sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. Bilindiği üzere; güncel liste Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanıyor. Listeye göre; 17 Ekim Pazar bugün Sivas, Elazığ, İzmir, Eskişehir gibi ilçelerde küçük şiddetlerde sarsıntılar yaşandığı bilgisi verildi. İşte son depremler listesi bilgileri.

SON DEPREMLER LİSTESİ 17 EKİM 2021 PAZAR

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.10.17 09:04:02 40.3402 25.9997 7.2 -.- 2.1 -.- YENIBADEMLI-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel

2021.10.17 07:15:08 40.1513 31.6890 9.6 -.- 1.9 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel

2021.10.17 06:08:44 40.9500 42.6325 8.6 -.- 2.9 -.- CAKILDERE-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2021.10.17 05:40:49 40.1708 31.7700 5.0 -.- 1.8 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2021.10.17 04:47:37 35.2995 31.9058 5.7 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2021.10.17 04:23:09 35.3117 31.8712 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.10.17 04:15:36 36.4502 27.2595 9.2 -.- 1.4 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.17 04:14:16 37.8905 26.9715 10.2 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.10.17 03:44:38 38.7867 33.5648 7.5 -.- 1.4 -.- KARAMOLLAUSAGI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel

2021.10.17 02:40:29 37.7472 29.1400 5.7 -.- 1.6 -.- OVACIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2021.10.17 02:31:13 35.0682 24.0267 12.3 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.10.17 02:19:28 39.3480 37.8980 5.0 -.- 3.1 3.1 KARAAGACLI-DIVRIGI (SIVAS) İlksel

2021.10.17 01:40:22 40.9730 42.6675 5.0 -.- 3.4 3.3 MESEDIBI-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2021.10.17 01:00:00 39.3580 37.9273 5.0 -.- 3.5 3.5 KARAAGACLI-DIVRIGI (SIVAS) İlksel

2021.10.17 00:58:21 36.5180 27.1450 10.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.10.17 00:57:02 40.7933 27.7758 19.1 -.- 2.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel

2021.10.17 00:47:14 38.5255 39.3825 6.2 -.- 1.9 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

EN ÇOK OKUNANLAR

Kandil mesajları ve sözleri 2021 | Kısa, uzun, resimli, dualı ve ayetli Mevlid Kandili mesajları ile Hayırlı Kandiller!
Son dakika: 300 milyona satılan Newcastle United’dan ters köşe! Herkes dünya yıldızlarını beklerken şaşırtan transfer bütçesi...
Son dakika: Dünya Lazio-Inter maçındaki kırmızı kartı konuşuyor! Luiz Felipe gözyaşlarına boğuldu
CHP'li İmamoğlu İETT garajını da satışa çıkardı
Okullar kapanacak mı, önümüzdeki hafta kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması geldi!
Mevlit (Mevlid) Kandili’nde oruç tutulur mu ve kandil günü oruç tutmanın faziletleri nelerdir? Mübarek Mevlid Kandili orucu var mı ve tutulur mu?
Maxi Lopez'i aldatan Wanda Nara, Mauro Icardi ile aynı kaderi yaşadı! Sosyal medyadan ağır sözler...
Bugün Mevlid Kandili mi? Mevlid Kandili ne zaman ve hangi gün idrak edilecek? (17 Ekim 2021 Pazar)
Ümit Karan soluğu savcılıkta aldı! 1 milyon 700 bin lirasını kaptırdı
Güzel sunucu Ebru Akel gönlünü programına davet ettiği doktora kaptırdı! Ebru Akel ile sevgilisi ilk kez el ele yakalandı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli duyurdu! En son ne zaman, nerede ve saat kaçta deprem oldu? (17 Ekim 2021 Pazar)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA