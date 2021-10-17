Son depremler listesi: AFAD ve Kandilli duyurdu! En son ne zaman, nerede ve saat kaçta deprem oldu? (17 Ekim 2021 Pazar)

"En son ne zaman, nerede ve saat kaçta deprem oldu?" sorusunun yanıtı, sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. Bilindiği üzere; güncel liste Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanıyor. Listeye göre; 17 Ekim Pazar bugün Sivas, Elazığ, İzmir, Eskişehir gibi ilçelerde küçük şiddetlerde sarsıntılar yaşandığı bilgisi verildi. İşte son depremler listesi bilgileri.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.10.17 09:04:02 40.3402 25.9997 7.2 -.- 2.1 -.- YENIBADEMLI-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2021.10.17 07:15:08 40.1513 31.6890 9.6 -.- 1.9 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2021.10.17 06:08:44 40.9500 42.6325 8.6 -.- 2.9 -.- CAKILDERE-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2021.10.17 05:40:49 40.1708 31.7700 5.0 -.- 1.8 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2021.10.17 04:47:37 35.2995 31.9058 5.7 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.17 04:23:09 35.3117 31.8712 5.0 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel
2021.10.17 04:15:36 36.4502 27.2595 9.2 -.- 1.4 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.17 04:14:16 37.8905 26.9715 10.2 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.10.17 03:44:38 38.7867 33.5648 7.5 -.- 1.4 -.- KARAMOLLAUSAGI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel
2021.10.17 02:40:29 37.7472 29.1400 5.7 -.- 1.6 -.- OVACIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2021.10.17 02:31:13 35.0682 24.0267 12.3 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.10.17 02:19:28 39.3480 37.8980 5.0 -.- 3.1 3.1 KARAAGACLI-DIVRIGI (SIVAS) İlksel
2021.10.17 01:40:22 40.9730 42.6675 5.0 -.- 3.4 3.3 MESEDIBI-GOLE (ARDAHAN) İlksel
2021.10.17 01:00:00 39.3580 37.9273 5.0 -.- 3.5 3.5 KARAAGACLI-DIVRIGI (SIVAS) İlksel
2021.10.17 00:58:21 36.5180 27.1450 10.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.10.17 00:57:02 40.7933 27.7758 19.1 -.- 2.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2021.10.17 00:47:14 38.5255 39.3825 6.2 -.- 1.9 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
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