Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi ile 17 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaraları belirlenen MPİ Süper Loto sonuçları bugün (17 Ekim Perşembe) bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden dijital formatlı olarak ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak oyunu oynayan şans oyunu severler şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak isteyerek "17 Ekim MPİ Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (17 EKİM)

Milli Piyango Online ile 17 Ekim MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;