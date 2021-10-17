Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzu neler bekliyor? 17 Ekim 2021 Pazar

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 17 Ekim 2021 Pazar günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 17 Ekim 2021 Pazar burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "ÇOCUKLARIMIZ VE HAYALLERİ" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 17 EKİM 2021 PAZAR

Koç: Ailen ile maddi konularda olan anlaşmazlıkları gideriyorsun, bu durum seni mutlu ediyor. Herkes dinlenirken sen gününü temizliğe adamaya karar verebilirsin.

Boğa: Kariyer hayatında hedefleri olan bir Boğa burcuysan, bu hedeflerden uzaklaştığını düşüneceksin. Ama yeniden amaçlarının üzerine yoğunlaşman zaman almayacak.

İkizler: Çevrendeki kişilerin mutlu olması seni de mutlu ediyor. Kendine olan güvenin duygusal hayatında daha baskın bir profil çizmeni sağlıyor.

Yengeç: Yeni bir ilişkiye başlayan bir Yengeç burcuysan, sevgilini daha yakından tanımak için onunla vakit geçirmek isteyeceksin. Aile büyüklerin tarafından davranışların konusunda uyarılar alabilirsin.