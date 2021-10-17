Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Bugün burcunuzu neler bekliyor? 17 Ekim 2021 Pazar

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 17 Ekim 2021 Pazar günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 17 Ekim 2021 Pazar burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "ÇOCUKLARIMIZ VE HAYALLERİ" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Ailen ile maddi konularda olan anlaşmazlıkları gideriyorsun, bu durum seni mutlu ediyor. Herkes dinlenirken sen gününü temizliğe adamaya karar verebilirsin.
Boğa: Kariyer hayatında hedefleri olan bir Boğa burcuysan, bu hedeflerden uzaklaştığını düşüneceksin. Ama yeniden amaçlarının üzerine yoğunlaşman zaman almayacak.
İkizler: Çevrendeki kişilerin mutlu olması seni de mutlu ediyor. Kendine olan güvenin duygusal hayatında daha baskın bir profil çizmeni sağlıyor.
Yengeç: Yeni bir ilişkiye başlayan bir Yengeç burcuysan, sevgilini daha yakından tanımak için onunla vakit geçirmek isteyeceksin. Aile büyüklerin tarafından davranışların konusunda uyarılar alabilirsin.
Aslan: İyimser ve dışa dönük halin bugün kendini ifade etmende sana yardımcı olabilir. Ailen ile yaptığın konuşmalarda sorumluluklarının eskisinden daha fazla olduğunu fark edeceksin.
Başak: Yaratıcı fikirlerinin ön plana çıkmaya başladığı bir gündesin. Kendine olan güvenin sayesinde yeni yetenekleri geliştirebilir, yeni hobiler edinebilirsin.
Terazi: Bugün parasal anlamda bir durum değerlendirmesi yapabilir alım gücünü hesaplayabilirsin. Bu bağlamda birikimini faydalı bir biçimde kullanmak isteyebilirsin.
Akrep: Bugün insanlar ile iletişim kurmakta zorlanabilir, anlaşılmadığını düşünebilirsin. Kendini açıklamak ve ifade etmek için ekstra çaba sarf edeceksin.
Yay: Gün içerisinde kendini sorgulayacağın zaman dilimleri sıkça aklında yer edecek. Yaşam alanında değişiklik yapma arzun harcamalarının artmasına neden olabilir.
Oğlak: Pazar günü de olsa maillerini kontrol etmekten geri durmayacaksın. Biriken kitapların ve izlemek istediğin filmler listesinden seçmeceler yapabilirsin.
Kova: Haftanın son gününde yorgunluğunu üzerinden atmak isteyeceksin. Boş vakitlerini değerlendirmek ve keyifli vakit geçirmek için kendine hobiler edinebilirsin.
Balık: Fikirlerini özgürce belirteceğin bir gündesin. Geçmiş ile önüne set kurmaya karar vermişken bu istek kafa karışıklıklarını doğurabilir.
ÇOCUKLARIMIZ VE HAYALLERİ
Evlatlarımız, gelecekleri, hayalleri ve hayallerimiz… Hayatın aile çizgisindeki serüveni bu kavramlar arasında gidip geliyor. Kimse ben asla çocuğumun hayallerine karışmıyorum, geleceğine tamamen kendisi karar verir, demesin. Hepimiz bir noktada onların hayallerini eleştirir, gelecekleri için kaygı duyarız. Peki hiç düşündük mü? Acaba tamamen kendi hayallerini mi yaşıyorlar?
Çocuk Bizim, Hayalleri Değil
Evladımız doğduğu ilk günden itibaren onun için en iyisini, en güzelini isteriz. Yavaş yavaş büyüme sürecine girdiğinde onun da dünyaya bakışını öğreniriz. Sorduğu çok bilmiş sorularıyla hayal gücüne misafirlik eder, cevaplarımızı onun anlayacağı şekilde veririz. Kurduğu hayallere, çizdiği resimlere, söylemeye çalıştığı şarkılara dahil oluruz. Yaş almaya devam ettikçe bazı hayallerinin ya da planlarının bizim aklımızda kurduklarımız ile paralel olmadığını fark ederiz. Bu hissedildiği anda amansız bir kaygı oluşur. Neden böyle düşünüyor? Niçin bunları söylüyor diye aklımızdan geçirmeden edemeyiz. Ama unuttuğumuz bir yer gerçek var ki çocuk ne kadar bizim çocuğumuz olsa da düşünceleri bambaşka olabilir. Bundan doğal ne var?
Yeteneklerine Eğilmek Gerekiyor
Her çocuğun kendine göre eğilimli, yetenekli olduğu alanlar vardır. Bizlerin buradaki görevi onların bu yeteneklerini en doğru biçimde keşfetmek ve onları doğru yönlendirmek. Buna basit bir örnek vermek gerekirse, müzik kulağı olan bir çocuğa zorla coğrafya öğretemeyiz. Ya da basketbolda yetenekli bir çocuk aynı yeteneği yüzme alanında da gösteremeyebilir. İşte bunların hepsi çocuklarımızın hayatını nasıl çizeceğine kalmış. Buradaki karar merci ise biz değil, onlar. Onlara yapacağımız en güzel yardım, birer ebeveyn olmaktan çok yönlendirici bir arkadaş olmak.
Çocuklarımız Değerli Bir Maden
Dünyada çocuk gelişimi ile ilgili kabul görmüş birçok özel durum var. Bunlardan belli başlı olanları da disleksi ve otizm. Bu iki durumda çocuklara yapılan klişe söylemlerden ve dışlamalardan acilen uzaklaşmalıyız. Çocuklarımıza da bu özel çocuklarla normal ilişkiler kurabileceğini öğretmeliyiz. Bu özel durumu yaşayan çocukların da zihinsel anlamda inanılmaz yetenekli olduğu, dünyaca kabul edilmiş bir gerçektir. Görsel zekâları normal insanlara göre daha yüksek, anlama becerileri çok farklıdır. Her çocuğa en özel noktadan yaklaşmak çok önemli bir gerçektir. Unutmayın, onlar geleceğin Einstein'ları, Picasso'ları, Mozart'ları…