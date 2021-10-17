YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS ek tercihleri/yerleştirme tercih sonuçları bekleniyor!

YKS ek tercih sonuçları ile ilgili sorgulamalar şu an itibariyle binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Bilindiği üzere YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemleri, 14 Ekim 2021 tarihinde saat 09.00'da başladı, 18 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. YKS ek tercihleri 20-23 Eylül tarihleri aralığında alınmış ve sonuçlar 1 Ekim'de açıklanmıştı. Peki YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercihleri/yerleştirme tercih sonuçları ne zaman açıklanır?