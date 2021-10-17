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Giriş Tarihi: 18.10.2021 01:31 Son Güncelleme: 18.10.2021 01:31

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS ek tercihleri/yerleştirme tercih sonuçları bekleniyor!

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS ek tercihleri/yerleştirme tercih sonuçları bekleniyor!

ÖSYM tarafından YKS ek tercih sonuçları erişime açılacak. İlk yerleştirmede herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar için YKS ek tercih başvuruları sona eriyor. Yapılacak değerlendirme sonrası YKS 2. ek tercih sonuçları http://ais.osym.gov.tr adresinden açıklanacak. Henüz başvurularını yapmayan adaylar YKS ek tercihleri nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Peki YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercihleri/yerleştirme tercih sonuçları ne zaman açıklanır? İşte konuya dair bilgiler…

YKS ek tercih sonuçları ile ilgili sorgulamalar şu an itibariyle binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Bilindiği üzere YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemleri, 14 Ekim 2021 tarihinde saat 09.00'da başladı, 18 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. YKS ek tercihleri 20-23 Eylül tarihleri aralığında alınmış ve sonuçlar 1 Ekim'de açıklanmıştı. Peki YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek tercihleri/yerleştirme tercih sonuçları ne zaman açıklanır?

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. YKS 2.ek yerleştirme sonuçlarının önümüzdeki hafta cumaya kadar açıklanması bekleniyor.

YKS 2. EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ikinci ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılıyor.

Adaylar, 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercihlerini, 14-18 Ekim 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır. 2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemleri, 14 Ekim 2021 tarihinde saat 09.00'da başlayacak,18 Ekim 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

YKS 2.EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İkinci ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

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YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS ek tercihleri/yerleştirme tercih sonuçları bekleniyor!
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