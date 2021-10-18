Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 17 Eylül Pazar reyting sonuçları son dakika! Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Dünkü reytinglerde birinci kim oldu?
Giriş Tarihi: 18.10.2021 07:53

17 Eylül Pazar reyting sonuçları son dakika! Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Dünkü reytinglerde birinci kim oldu?

17 Eylül Pazar reyting sonuçları son dakika! Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Dünkü reytinglerde birinci kim oldu?

Dün akşam Mevlid Kandili özel programların yanı sıra Teşkilat, Yargı, Yalancı ve Mumları gibi dizilerle Kim Milyoner Olmak İster ve MasterChef gibi programlar ekrana geldi. Bu yapımları izleyenler ya da dizi ve programların izlenme oranını merak edenler, “Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Dünkü reytinglerde birinci kim oldu?” gibi sorulara yanıt arıyor. 17 Eylül Pazar reyting sonuçları ile dünün reyting birincisi haberimizde.

Dün akşam Mevlid Kandili dolayısıyla pek çok kanalda kandile özel programlar ekrana geldi. Pazar günü TV yayın akışında yer alan Teşkilat, Yargı, Yalancı ve Mumları gibi dizilere ek olarak yerli ve yabancı filmler de ekrana geldi. Yapımlar arasında hangisinin reyting birincisi olduğu ise merak konusu oldu. Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Dünkü reytinglerde birinci kim oldu? İşte 17 Eylül Pazar reyting sonuçları ile Total, AB, 20+ABC1 sıralamasında birinci olan program.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG BİRİNCİSİ KİM OLMUŞTU?

10 Ekim 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Teşkilatı, ikinciliği Yargı, üçüncülüğü ise Teşkilat (ÖZET) aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada ise Teşkilat (ÖZET) yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada ise Teşkilat (ÖZET) yer aldı.

17 EKİM PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 17 Ekim 2021 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli olduğunda haberimizde yer alacak.

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17 Eylül Pazar reyting sonuçları son dakika! Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Dünkü reytinglerde birinci kim oldu?
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