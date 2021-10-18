ÇOCUKLARIMIZ VE HAYALLERİ

Evlatlarımız, gelecekleri, hayalleri ve hayallerimiz… Hayatın aile çizgisindeki serüveni bu kavramlar arasında gidip geliyor. Kimse ben asla çocuğumun hayallerine karışmıyorum, geleceğine tamamen kendisi karar verir, demesin. Hepimiz bir noktada onların hayallerini eleştirir, gelecekleri için kaygı duyarız. Peki hiç düşündük mü? Acaba tamamen kendi hayallerini mi yaşıyorlar?

Çocuk Bizim, Hayalleri Değil

Evladımız doğduğu ilk günden itibaren onun için en iyisini, en güzelini isteriz. Yavaş yavaş büyüme sürecine girdiğinde onun da dünyaya bakışını öğreniriz. Sorduğu çok bilmiş sorularıyla hayal gücüne misafirlik eder, cevaplarımızı onun anlayacağı şekilde veririz. Kurduğu hayallere, çizdiği resimlere, söylemeye çalıştığı şarkılara dahil oluruz. Yaş almaya devam ettikçe bazı hayallerinin ya da planlarının bizim aklımızda kurduklarımız ile paralel olmadığını fark ederiz. Bu hissedildiği anda amansız bir kaygı oluşur. Neden böyle düşünüyor? Niçin bunları söylüyor diye aklımızdan geçirmeden edemeyiz. Ama unuttuğumuz bir yer gerçek var ki çocuk ne kadar bizim çocuğumuz olsa da düşünceleri bambaşka olabilir. Bundan doğal ne var?