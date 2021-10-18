Kamu ve özel sektör çalışanlarının yanı sıra milyonlarca öğrenci ve veli "28 Ekim yarım gün mü, tatil mi, 29 Ekim'e bağlanacak mı" diye merak ediyor. Okullar tatil mi, özel sektör resmi tatil mi gibi sorular da bu kapsamda araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 98'inci yılının kutlanacağı 2021 yılında 28 Ekim özel sektör ve okullar için son durum haberimizde. İşte bu tarihe ilişkin son açıklamalar.

28 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ 2021?

Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle ülkemizde 28 Ekim yarım gün resmi tatil kabul edilmektedir. Bu nedenle okullar 28 Ekim Perşembe günü yarım gün faaliyette olacak. Öğrencilerin ders sayısı ve saatleri de buna göre belirlenecek.