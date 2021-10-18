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Giriş Tarihi: 18.10.2021 12:14

Altay zirveden uzaklaştı

DHA
Altay zirveden uzaklaştı

Süper Lig'de deplasmanda Gaziantep FK'ya 4-1 yenildikten sonra dün evinde Vavacars Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup olan Altay'ın zirveyle arasındaki puan farkı açıldı.

Ligin 7. haftasında evinde Beşiktaş'ı 2-1 yenerek 3'te 3 yapan ve 15 puanla zirvenin 1 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alan siyah-beyazlılar, art arda aldığı 2 yenilgiyle 21 puana ulaşan lider Trabzonspor'un 6 puan gerisine düştü. İkinci kez üst üste 2 maç kaybeden Altay, 4 basamak düşerek maç fazlasıyla 7'nci sıraya indi.

Yüksek tempoda oynanan Vavacars Fatih Karagümrük maçında yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Altay, sahadan eli boş ayrılmasına rağmen istekli oyunuyla tam not aldı. Altaylı taraftarlar son düdüğün ardından futbolculara moral vererek takımı alkışlarla soyunma odasına uğurladı. Altay'ın Bamba ile attığı golü elle müdahale, siyah-beyazlı takıma verdiği penaltıyı ise VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal eden Hakem Suat Arslanboğa günün en çok konuşulan ismi oldu.

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Altay zirveden uzaklaştı
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