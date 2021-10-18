Altay’a bir darbe de Karagümrük’ten

İstanbul ekibi, Karamoh ile sonuca gitti, ev sahibinin verdiği çaba yetmedi
Milli araya Başakşehir galibiyetiyle giren Fatih Karagümrük, İzmir'de oynanan maçta Altay'ı tek golle yendi: 0-1. 15. dakikada savunmanın arkasına sarkan Karamoh, Cebrail'i geçipkaleci Lis ile karşı karşıya kaldı.Ondan da sıyrılıp topu ağlara gönderdi:0-1. 56'da Altaylı Bamba'nıngolü, topu elle kontrol ettiği gerekçesiyleiptal oldu. 60'ta Cebrail, Karamoh tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdiancak VAR kontrolününardından ofsayt kararı çıktıve penaltı kararı iptal edildi. Karagümrük üst üste ikinci galibiyetini alırken, puanını 17'ye yükseltti. 3 maçlık galibiyet serisi4-1'lik Gaziantep yenilgisiylebiten Altay, Gümrük'e detakılıp 15 puanda kaldı.