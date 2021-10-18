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Giriş Tarihi: 18.10.2021

Altay’a bir darbe de Karagümrük’ten

Altay’a bir darbe de Karagümrük’ten

İstanbul ekibi, Karamoh ile sonuca gitti, ev sahibinin verdiği çaba yetmedi

Milli araya Başakşehir galibiyetiyle giren Fatih Karagümrük, İzmir'de oynanan maçta Altay'ı tek golle yendi: 0-1. 15. dakikada savunmanın arkasına sarkan Karamoh, Cebrail'i geçip kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı. Ondan da sıyrılıp topu ağlara gönderdi: 0-1. 56'da Altaylı Bamba'nın golü, topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle iptal oldu. 60'ta Cebrail, Karamoh tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi ancak VAR kontrolünün ardından ofsayt kararı çıktı ve penaltı kararı iptal edildi. Karagümrük üst üste ikinci galibiyetini alırken, puanını 17'ye yükseltti. 3 maçlık galibiyet serisi 4-1'lik Gaziantep yenilgisiyle biten Altay, Gümrük'e de takılıp 15 puanda kaldı.

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Altay’a bir darbe de Karagümrük’ten
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