Son dakika altın fiyatları grafiği ile milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Altının gram fiyatı son dönemde yaşadığı zirve artışla dikkatleri üzerine çekerken öte yandan "Altın fiyatları düşecek mi, yükselmeye devam eder mi?" soruları da gündeme taşındı. Sabah saatlerinde gelen veriler doğrultusunda gramın fiyatı 533 TL olarak kaydedildi. Yatırımcılar canlı ve güncel altın fiyatları grafiğini bu noktada yakından takip ediyor.