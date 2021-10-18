Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2021 yeni asgari ücret ne kadar olacak, net ve brüt ücrete ne kadar zam gelir?

Her yıl bir sonraki yılın asgari ücretlerini belirlemek üzere Aralık ayında toplanan tespit komisyonu, yıl sonuna yaklaştığımız şu günlerde gündeme oturdu. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret zammının belirleneceği toplantı, "Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, tespit komisyonu ne zaman toplanacak?" sorusuyla araştırılıyor. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyon, tarafların talepleri doğrultusunda zam oranını belirleyecek. Böylece "2021 yeni asgari ücret ne kadar olacak, net ve brüt ücrete ne kadar zam gelir" soruları yanıt bulacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret her yıl aralıkta işçi, işveren ve kamunun temsilcilerinden oluşan 15 kişiyle toplanıyor. Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran işçi sendikası (Türk-İş) ile en çok üyeyi bulunduran işveren sendikası (TİSK) 5'er üye ile temsil ediliyor. Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra bir ücret belirliyor ve bu karar kesin oluyor. Belirlenen rakam, asgari ücret olarak bir yıl boyunca uygulanıyor.