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Giriş Tarihi: 18.10.2021 09:12

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2021 yeni asgari ücret ne kadar olacak, net ve brüt ücrete ne kadar zam gelir?

Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2021 yeni asgari ücret ne kadar olacak, net ve brüt ücrete ne kadar zam gelir?

Yılın sonuna doğru yaklaşırken, asgari ücret zammı milyonlarca vatandaşın gündemine oturdu. Vatandaşlar, 2021 yeni asgari ücret ne kadar olacak, tespit komisyonu ne zaman toplanacak diye araştırıyor. Hak-İş Başkanı tarafından zam oranı talebinin açıklanması üzerine, “2022 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak, net ve brüt ücrete ne kadar zam gelir” soruları yanıt arıyor. İşte tespit komisyonunun toplanacağı tarih ve konuya ilişkin detaylar.

Her yıl bir sonraki yılın asgari ücretlerini belirlemek üzere Aralık ayında toplanan tespit komisyonu, yıl sonuna yaklaştığımız şu günlerde gündeme oturdu. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret zammının belirleneceği toplantı, "Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, tespit komisyonu ne zaman toplanacak?" sorusuyla araştırılıyor. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyon, tarafların talepleri doğrultusunda zam oranını belirleyecek. Böylece "2021 yeni asgari ücret ne kadar olacak, net ve brüt ücrete ne kadar zam gelir" soruları yanıt bulacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret her yıl aralıkta işçi, işveren ve kamunun temsilcilerinden oluşan 15 kişiyle toplanıyor. Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran işçi sendikası (Türk-İş) ile en çok üyeyi bulunduran işveren sendikası (TİSK) 5'er üye ile temsil ediliyor. Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra bir ücret belirliyor ve bu karar kesin oluyor. Belirlenen rakam, asgari ücret olarak bir yıl boyunca uygulanıyor.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

2022 yılı asgari ücret zammı için görüşme tarihleri henüz belli değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanmıştı. Bu yılki toplantının tarihi belli olduğunda haberimizde yer alacak.

2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Hem Orta Vadeli Program hem de Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne baktığımız zaman yıl sonunda enflasyonun yüzde 16 civarında olacağı tahmin ediliyor. Bu rakamdan yola çıktığımızda şimdiye kadar işleyen formül ile asgari ücret artışının da 5-6 puan üzerinde olacağını tahmin edebiliriz.

Bu da asgari ücret artışının yüzde 22 civarında olacağını bize gösteriyor. Bu artış oranına göre 2022 yılında brüt asgari ücret 4.364,50 TL'ye net asgari ücret ise 3.447,50 liraya çıkacağını hesaplayabiliriz. Burada küçük artış ve inişlerle baktığımızda net asgari ücretin 3.250 TL ile 3.500 TL arasında olacağını söyleyebiliriz.

Tekrar edelim biz bu hesabı son 10 yılda gerçekleşen asgari ücret artışlarındaki enflasyonun 3-5 puan üzerinde olması formülüyle yapmış olduk. Yıl sonu enflasyonu da yine tahminlerden oluşmaktadır.

ASGARİ ÜCRET ARTINCA NELER DEĞİŞECEK?

Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle olacak bazı değişiklikler şunlar:

1- İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak. Şu anda en yüksek işsizlik maaşı 2010 lira olarak uygulanıyor.

2- Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi de yükselecek. Şu anda bekar bir işçi için AGİ 268,31 lira olarak ödeniyor.

3- Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak. Şu anda bir aylık ödeme 1.144 TL

4- İş göremezlik ödeneğinde artış yaşanacak.

5- Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da Ocak ayı ile birlikte zamlanacak.

6- Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek. Gündelikçiler için ödenecek primler artacak.

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Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2021 yeni asgari ücret ne kadar olacak, net ve brüt ücrete ne kadar zam gelir?
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