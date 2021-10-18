Beşiktaş Sporting Lizbon maçı için nefesler tutuldu. Grupta ilk iki maçında puan alamayan siyah beyazlı takım Portekizli ekip karşısında mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Bu kapsamda "Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Sergen Yalçın'ın kaleci Ersin dışında sahaya tamamen yabancı futbolculardan kurulu bir 11'le çıkması beklentiler arasında yer alıyor. Peki, Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı ne zaman, hangi gün ve saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar...