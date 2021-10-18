Beşiktaş’ta Sergen Yalçın’ın Pjanic planı!

Beşiktaş'ın yarın Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile oynayacağı kritik mücadele öncesi, gözler de planlar da Miralem Pjanic üzerine yoğunlaştı. Sakatlıktan çıkan ve takımla çalışmalara başlayan Boşnak yıldızın yarınki maça hazır hale gelmesi için yoğun çaba harcanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın planlarını Pjanic üzerinden yaptığı belirtilirken, 31 yaşındaki orta sahanın oynayıp oynamamasına göre de Beşiktaş'ta kadro ve oyun yapısı şekillenecek.

DURUMUNA SON TAKTİK İDMANDA KARAR VERİLECEK

Oynadığı takdirde takımın merkezi haline gelecek olan Pjanic, siyah-beyazlıların saha içi lideri olarak arkadaşlarını yönlendirecek. Oynamazsa da bu görevin Alex Teixeira'ya devredilmesi ve yanında savunma yönü daha güçlü bir ismin sahaya sürülmesi düşünülüyor. Orta sahadaki bu ikilemin çözülmesi için bugün yapılacak son taktik antrenmanda Pjanic'in fiziksel durumuna bakılacak. Durumunda risk görülmezse başarılı oyuncu kendisine biçilen görevi icra etmek için 11'de görev alacak. Aksi durumda Pjanic planları Galatasaray derbisine sarkacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 11. SEZONU

Pjanic 5 farklı forma (Lyon, Roma, Juventus, Barcelona ve Beşiktaş) ile 11 kez forma giydiği Devler Ligi'nde toplam 81 maça çıktı ve 5692 dakika sahada kaldı. Bu karşılaşmalarda 11 gol ve 11 asiste imza atan Pjanic, 11 kez de sarı kart gördü. Boşnak futbolcunun en başarılı olduğu mevki ise 4 gol ve 5 asistle oynadığı merkez orta saha oldu.

BEŞİKTAŞ'A OLAY HAKEM

UEFA, Şampiyonar Ligi'nde Beşiktaş'ın yarın Portekiz ekibi Sporting ile oynayacağı maça tartışmalı bir hakem ataması yaptı: Slavko Vincic… Sloven hakem geçen yıl Bosna Hersek'te düzenlenen ve çok sayıda uyuşturucu ile yasa dışı silahın ele geçirildiği fuhuş partisinde tutuklanmıştı. Vincic, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da birer maçını yönetmiş ve temsilcilerimiz bu karşılaşmalardan beraberlikle ayrılmıştı. Türk Milli Takımı ise Vincic'in yönettiği 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

N'SAKALA VE ERSİN 11'E DÖNÜYOR

Vodafone Park'ta yarın Sporting ile Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir maça çıkacak olan siyah-beyazlılarda kadroda değişimler bekleniyor. Kalede Mert Günok'tan formayı devralacak Ersin Destanoğlu'nun ardından bir değişim de sol bekte bekleniyor. Başakşehir deplasmanında 21 kişilik maç kadrosunda yer almayan Fabrice N'Sakala, Sporting karşılaşmasıyla birlikte formasına geri kavuşacak. Demokratik Kongolu oyuncunun Rıdvan Yılmaz'ın yerine 11'de görev alacağı kaydedildi.