“Kazandık, kasketi de taktık. Herkes mutlu, lideriz. Bu şehir her şeyi hak ediyor. Bu takım şampiyon olacaksa 21 bin kişi nasıl destek oldu gördük. Sabırla gitmemiz gereken yol var”
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç sonu kasketle röportaja geldi. Tecrübeli hoca, "Güzel duygu, kazandık, kasketi taktık. Herkes mutlu. Lideriz. 9. hafta daha. Çok önemli bir maç kazandık ama başka hiçbir şey kazanmadık. Şampiyonluk yolunda giderken, böyle maçlar hızlandıracak. Göztepe maçına hazırlanacağız artık. İyi bir ivme yakaladık, iyi bir takımız" dedi. Erken gol yemeleriyle ilgili açıklama yapan Avcı, şunları söyledi: "Bu şehir için bu maçın ne ifade ettiğini çok iyi biliyorum. Önemli bir ivme kazandık. Bu şehir, takıma ve oyuncuyadestek olsun. İstedikleri birgalibiyet oldu. Bunu rica ediyorum.Bu takım şampiyon olacaksa21 bin kişi nasıl destekoldu gördük. Özellikle yöresel oyuncularımıza destek olsunlar. Onlar mutlu, biz mutluyuz. Sabırla gitmemiz gereken bir yol. Taraftarımıza destekleriiçin teşekkür ediyorum."
ŞAMPİYON OLACAĞIZ
Trabzonlu oyuncularla ilgili açıklama yapan Avcı, "Yöreseloyuncuların avantajları, dezavantajlarıvar. AbdülkadirÖmür duygusal bir yapıya sahip.Bu takımın şampiyon olacağınainanıyorum" ifadesini kullandı.
TRABZON'AÇİFTE ŞOK! TRABZONSPOR, Fenerbahçe karşısında hem Nwakaeme hem de Bruno Peres'i kaybetti. Milli arada yapılan idmanlarda sakatlığı nedeniyle çoğunlukla dinlendirilen Nwakaeme, dün maçailk 11'de başladı. Ancak 43.dakikada sol kasığında ağrıhissedince devam edemedive yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı. 51'de de sağ bek Peres sakatlık geçirince, Dorukhan Toköz oyuna dahil oldu.